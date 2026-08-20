狄龍80歲大壽三代同堂溫馨切蛋糕　8歲餅印孫仔神複製爺爺成焦點

一代大俠、資深武打巨星狄龍，近年雖然已經大幅減產，與太太陶敏明專心享受湊孫之樂，但依然退而不休。昨日（8月19日）迎來狄龍哥的80歲大壽，在這個意義非凡的大日子，他選擇留在家中與最愛的家人溫馨度過。除了有愛妻陶敏明、兒子譚俊彥（Shaun）和新抱任祉妍在旁陪伴，最令他開心的，當然是有一對寶貝孫女孫仔齊齊陪他切生日蛋糕，三代同堂幸福滿瀉！



早前狄龍在街邊拍戲的片段在社交平台引起討論。（小紅書@香港趙大拿）

狄龍80歲大壽精神奕奕舉「V」

從譚俊彥曬出的慶生照可見，80歲的狄龍哥精神飽滿、氣色紅潤。在家人的包圍下，心情靚爆的他更如小孩般，對著鏡頭雙手高舉「V」字手勢，笑得十分純真可愛，盡顯一代大俠鐵漢柔情的一面。

狄龍獲家人慶祝80歲大壽，孫仔孫女齊齊錫。（IG@tammerz）

切蛋糕時，現年11歲的大孫女譚晴（Renee）表現得較為文靜，全程黐實爸爸媽媽；而現年8歲的孫仔譚杺（Rex）則全程陪住爺爺狄龍，望著蛋糕笑到見牙不見眼，開心得彷彿像是自己生日一樣，場面溫馨又搞笑。

狄龍精神奕奕舉「V」字手勢，餅印孫仔譚杺全程黐實爺爺。（IG@tammerz）

8歲孫仔譚杺「神複製」爺爺

當天最引人注目的，莫過於8歲孫仔譚杺（Rex）與爺爺狄龍「神複製」的外貌。仔細對比，譚杺的五官猶如狄龍的倒模，兩爺孫同樣擁有圓圓的臉龐、靈動的小眼睛、大鼻子和小嘴巴，簡直就是「迷你版狄龍」，強大的基因令人稱奇。譚杺向來是狄龍的心肝寶貝，兩爺孫感情極深，平時也經常把爺爺哄得眉開眼笑。

8歲孫仔REX五官神複製爺爺狄龍，簡直係餅印。（IG@tammerz）

REX呢個造型同爺爺狄龍都有幾分相似。（IG@tammerz）

這位「迷你版狄龍」不僅長相精靈，更是名副其實的資優兒童。譚杺自幼稚園起便獲獎無數，曾勇奪《來說普通話比賽2023》全港總冠軍殊榮，亦曾擔任活動司儀，面對鏡頭淡定從容、口齒俐落，頗具大將之風。

狄龍孫仔REX自小多才多藝。（IG@tammerz）

狄龍孫仔REX自小多才多藝。（IG@tammerz）

目前，譚杺與姊姊譚晴一同就讀星二代雲集的一條龍私立名校——保良局蔡繼有學校。該校深受星級家長青睞（如林曉峰、郭可盈、徐菁遙及胡諾言等人的子女均曾就讀），IB公開試成績斐然，年學費約9萬至13萬多元不等。