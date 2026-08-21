《東宮》彭小苒七夕被直擊「高大男貼心護送」　大方認愛圈外男友

主演古裝劇《東宮》人氣知名度大漲的90後大陸女星彭小苒，近日傳出好消息！在8月19日七夕情人節當晚，彭小苒被狗仔拍到結束聚餐後略帶微醺，身旁出現一名身材高挑的男子全程無微不至地貼身照顧。對方不僅多次細心摟腰、溫柔攙扶，最後兩人更一同搭車返回住所，親密互動讓新戀情疑雲瞬間衝上微博熱搜。



面對外界關注，彭小苒8月20日上午在微博發文正面回應，態度坦蕩，完全不拖泥帶水：

謝謝大家的關心和祝福。是的，我們目前正在接觸中。他是圈外人，希望大家能多留些私人空間。會繼續專注創作，我們作品見！

彭小苒（微博@彭小苒）

彭小苒被直擊「七夕微醺高個男貼心護送」 大方認愛圈外男友：

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彭小苒俐落且大方回應的態度，贏得網友與粉絲的好評與支持，粉絲多留言表示：

「感情上的事情你自己做主」

「祝福我們寶貝，你開心就好」

「支持戀愛自由，你幸福就好」

「就愛我姐這大大方方的態度」



同時也跟隨偶像呼籲大眾「多關注作品」。據悉，男方身份目前僅確定為圈外人士，詳細背景並未對外公開。

彭小苒最早以主持人身份出道，隨後參演了網路劇《靈魂擺渡》第一季、《老九門》等作品中逐漸累積知名度，2019年憑藉改編自匪我思存同名小說的虐戀古裝劇《東宮》一砲而紅，絕美的古裝造型與精湛演技深植人心。如今愛情事業兩得意，粉絲們也紛紛獻上祝福，並期待她未來帶來的全新影視作品。

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