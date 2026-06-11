迪麗熱巴陳飛宇被爆秘戀1年半上熱搜　網友扒出情侶手鏈同款衣物

中國大陸頂流女星迪麗熱巴與陳飛宇近日被爆秘戀，引發熱議並迅速登上微博熱搜榜首。



兩人合作的古裝劇《白日提燈》播畢後，有網民發現他們佩戴同款情侶手鍊，隨即有狗仔聲稱兩人已秘密交往約一年半，甚至在上海定居。

迪麗熱巴和陳飛宇合作演《白日提燈》，近日2人被爆秘戀。（微博圖片）

迪麗熱巴、陳飛宇被網友扒出情侶手鏈，多件同款衣物：

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不少網民進一步蒐集多項「證據」，包括兩人曾佩戴相似手鍊的對比照，身穿多件同款衣帽，以及近一年半內多次在日、韓、港、澳等地高度重疊的行程。

此外，還有疑似陳飛宇在網購平台「得物」上的購物紀錄，被指與迪麗熱巴的日常服飾風格高度吻合。更早之前，陳飛宇在綜藝節目中曾將籃球與迪麗熱巴的共同點解答為「我的最愛」，這一發言當時被認為是為《白日提燈》宣傳，如今也被網民重新解讀，引發討論。

另一邊廂，狗仔「會拍攝的百曉生」也言之鑿鑿地爆料稱，小倆口不僅已秘戀一年半並在上海定居，更聲稱陳飛宇「愛女方到瘋魔」，但私下卻「摳搜小氣」。

然而，由於這些爆料缺乏陳飛宇和迪麗熱巴的同框照片等實質性證據，其真實性受到質疑；加上該狗仔曾因侵犯陳飛宇隱私權被法院判賠15萬人民幣，許多網民認為其爆料動機與可信度存疑。

截至發稿前，迪麗熱巴與陳飛宇的工作室未作出回應。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】