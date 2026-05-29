孟美岐小三風波後爆戀情　當街拖手闊少極親暱　粉絲呈兩派爆罵戰

內地28歲女星孟美岐，近日被狗仔公開直擊影片，爆料她連續兩天與一名身材高大的神祕男子現身街頭，兩人不僅一同甜蜜購物，還手牽手在街上遛狗，互動時孟美岐更如同小女孩般俏皮地搖晃手臂，滿屏的粉紅泡泡藏不住，整體氛圍顯得相當自然且愜意，儼然是熱戀中的小情侶。



該男子傳為圈外人，身家背景相當優渥，涉足多個領域的投資，且私下情商極高，對孟美岐呵護有加。

孟美岐（微博@孟美岐）

昔「456」風波重創形象 粉絲力挺：追求幸福是權利

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孟美岐為女團宇宙少女前成員，也是內地選秀《創造101》限定女團火箭少女101成員，在限定團解散後成為solo歌手。然而，原本實力、人氣備受看好的她，2021年捲入音樂人陳令韜的感情糾紛，當時一度被貼上「知三當三」標籤。雖然事後透過法院判決與錄音檔澄清，證實她是遭男方隱瞞感情現狀，並非刻意介入，但連當時鬧得沸沸揚揚的「456」聊天紀錄，已成網友提及此事難以抹去的關鍵詞，風波重創其形象，進而影響商業代言等活動。

而今「456」風波已過去5年了，面對這次新戀情曝光，有網友認為孟美岐已經28歲了，談戀愛本就是個人自由，在經歷這麼多風雨後，絕對有權利追求自己的幸福。

才宣傳6月要巡演！「戀愛腦」質疑再起引兩極論戰

不過，由於孟美岐才剛在4月以一頭亮眼紫髮造型驚豔亮相，並高調宣布將於6月20日正式啟動「夏日岐遇音樂會」巡演，宣示回歸歌手本職。在巡演起跑的關鍵宣傳期爆出戀情，也引來部分網友的質疑。

有酸民批評她「戀愛腦」再現，認為她目前正處於事業復甦的低谷期，卻未能全心衝刺，顯得有些缺乏事業心。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】