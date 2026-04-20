周冬雨親剖白與余文樂戀綜情愫內幕　力證當年「戲假情真」無劇本

最近，周冬雨在優酷綜藝《周五晚高瘋》中，直面楊迪的犀利提問，坦誠回應十年前與余文樂錄製戀愛綜藝時的過往，直言當時全程「非常走心」，不存在任何劇本預設。這番真誠表態迅速衝上熱搜，引發全網的集體回憶殺。



節目中，楊迪直接拋出核心問題：「當年和余文樂錄戀綜的情愫是自發還是預設安排？」面對提問，周冬雨毫不猶豫給出回應：

當然沒有預設，我們是非常走心的！

周冬雨（右）上節目接受楊迪犀利提問。（《周五晚高瘋》節目截圖）

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回溯2016年，周冬雨與余文樂攜手參與戀愛綜藝《我們相愛吧》，組成「宇宙（余周）夫婦」。初見時，余文樂直言周冬雨「像妹妹」，現場氣氛一度略顯尷尬，後續兩人通過共同旅行、互贈禮物等相處，逐漸拉近距離，流露諸多自然又戳人的細節。周冬雨曾為余文樂演唱《不完美小孩》，余文樂則回贈《解答之書》傳遞心意，這些笨拙卻真誠的瞬間，成為當時觀眾心中的浪漫典範。

余文樂(IG圖片)

值得一提的是，節目中余文樂曾多次表露「以結婚為目的」的相處訴求，而當時年僅24歲的周冬雨，更側重自身事業發展。儘管兩人的人生目標不同，但相處期間始終保持真誠溝通，節目收官時余文樂一句「答案不重要，真心就好」，也成為無數CP粉心中難以釋懷的意難平。

周冬雨（微博@周冬雨）

周冬雨今年一直被傳和劉昊然在交往，但兩人都不回應。她這次在綜藝中坦誠回應戀綜過往，讓人看見了她坦率、真實、接地氣的公眾形象，收穫網民不少好感。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】