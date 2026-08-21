WINNER宋旻浩兵役缺勤醜聞變瀆職案　管理人遭求刑1年　10月宣判

韓國男子組合WINNER成員宋旻浩（MINO）社會服務要員（替代役）期間的「逃兵役」風波持續發酵。這宗累計無故缺勤達102天的兵役醜聞，已由藝人個人誠信問題升級為公務人員涉嫌瀆職與縱容的刑事案件。



首爾西部地方法院於8月20日審理此案，涉案的麻浦區設施管理負責人李某被檢方當庭求處1年有期徒刑；法院已敲定於10月1日對宋旻浩及李某作一審宣判。



韓國男子組合WINNER成員宋旻浩（MINO）社會服務要員（替代役）期間無故缺勤102天的兵役醜聞，已由藝人個人誠信問題升級為公務人員涉嫌瀆職與縱容的刑事案件，而他出庭時身形明顯發福，與過往潮人造型有很大分別。（YouTube@KBS News截圖）

檢方揭發管理人偽造出勤簿放行 當庭求刑1年

根據《Korea JoongAng Daily》（韓國《中央日報》英文版）報道，宋旻浩在2023年3月至2024年12月擔任社會服務要員（替代役）期間，在約430個法定出勤日中，無故缺勤多達102天，相當於近四分一役期擅離職守。檢方指控管理負責人李某在此期間扮演關鍵角色，不僅事後配合將無故缺勤包裝成病假與年假，更涉嫌偽造每天出勤簿，以規避監督機構抽查。

韓團WINNER成員宋旻浩在2023年3月至2024年12月擔任社會服務要員期間，在約430個法定出勤日中，無故缺勤多達102天，相當於近四分一的役期擅離職守。（微博@收視率頁獻專家）

辯方打感情牌求緩刑 宣判結果將決定入獄或重新入伍

據《韓國每日經濟》報道，在法庭審理期間，辯方律師求情指出，李某因看到宋旻浩當時患有嚴重躁鬱症（雙相情緒障礙）及恐慌症、精神狀態極不穩定，出於關懷與體諒才未嚴格監管，並強調絕無利益交換，請求法官給予緩刑。

WINNER成員宋旻浩此前已於四月首次開庭時承認所有指控並當庭道歉，檢方已對其求刑1年6個月有期徒刑。他出庭時身形明顯發福，與過往潮人造型有很大分別。（YouTube@KBS News截圖）

宋旻浩此前已於四月首次開庭時承認所有指控並當庭道歉，檢方已對其求刑1年6個月。結果將決定宋旻浩是否需要即時入獄，或是面臨撤銷役期並重新入伍。