BLACKPINK 10週年活動引不滿　1女持球桿狂砸YG大門　公司急回應

BLACKPINK明（8）日迎來出道10週年，YG娛樂也特別安排紀念「Meet & Greet」活動與粉絲同樂，未料活動公布後卻接連掀起爭議，除了僅抽出40名粉絲參與、活動資訊公布過於倉促引發不滿，6日更有一名女子持高爾夫球桿闖到YG娛樂公司大樓前，朝大門玻璃狂砸，畫面在網路瘋傳。



YG則在爭議延燒之際，正式宣布Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa四位成員將全員出席10週年活動，讓粉絲總算鬆了一口氣。

BLACKPINK 8日迎來出道10週年，YG娛樂也安排紀念活動，未料活動公布後卻接連掀起爭議，除了僅抽出40名粉絲參與、活動資訊公布過於倉促引發不滿。（GettyImages）

BLACKPINK 10週年活動引不滿，1女持球桿狂砸YG大門現場畫面曝：

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女子揮高爾夫球桿砸大門 犯案動機仍待警方釐清

根據韓媒報導，昨晚一名女子手持高爾夫球桿衝向位在首爾麻浦區合井洞的YG娛樂總公司，她持球桿朝大樓玻璃多次猛力揮擊，現場保全見狀立刻上前制止，網路上也流出女子疑似遭警方帶離現場的畫面。由於事發時間正值BLACKPINK出道10週年活動前夕，因此格外受到關注。

事件曝光後網路出現各種猜測，有人懷疑女子是否因不滿10週年活動安排而失控，不過截至目前為止，警方及YG方面均未證實女子是否為BLACKPINK粉絲，其犯案動機也尚未對外公開。

紀念活動僅抽四十名粉絲 公告太過倉促引發眾怒

實際上YG娛樂在活動倒數兩天，也就是8月6日才公告BLACKPINK的10週年活動，但公告中未公開確切時間，地點僅寫「首爾某處」，詳細資訊僅通知中選者，加上活動只抽出少少40位付費會員參加，還特別提醒「僅有行程允許的部分成員出席」。

隨後Rosé被目擊現身美國洛杉磯，一度傳出可能缺席活動，所屬公司THE BLACK LABEL則緊急澄清，表示Rosé早已將10週年活動列為優先行程，所有工作也都提前安排完成，希望外界不要根據未經證實的消息過度揣測。之後又有媒體報導Lisa可能缺席，使粉絲更擔心無緣見到完整體。

面對外界持續延燒的討論，YG娛樂7日正式發表聲明，確認Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa四位成員都將出席10週年活動，成功粉碎缺席傳聞。只是粉絲的不滿仍未完全平息，不少人直呼：

「10週年活動竟然只有40人？」

「準備得太倉促了。」



此外這次活動藝人跟粉絲的互動少、活動公平性也備受質疑，都讓原本應該充滿喜悅的10週年紀念活動，意外演變成一場不小的爭議。

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