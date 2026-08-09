BLACKPINK十周年YG籌備倉促爆爭議！Lisa直播坦言「完全冇準備」

近日，韓國頂級女團BLACKPINK迎來出道十週年紀念日，全球BLINK（粉絲名）本以為會有大型慶祝活動，但是經紀公司YG娛樂的倉促安排卻惹來粉絲怒火。日前在10週年合體直播與粉絲見面會中，Lisa更直接坦言自己「沒有為10周年做準備」，瞬間引發全網熱議。



BLACKPINK近日迎來出道十周年紀念日。（IG@lalalalisa_m）

經紀公司籌備倉促引粉絲怒火

據悉，YG娛樂在距離出道紀念日只剩最後兩天的時候，才匆忙發佈十周年活動公告，且十周年粉絲見面會現場僅提供40個粉絲名額。起初公司公告內容相當含糊，只稱「僅檔期有空的成員到場」，無法確保四人能否全員出席。事實上，四位成員早已各自簽約、獨立發展，個人行程十分緊湊，但公司卻始終未事先與她們商討十周年的相關規劃。當時人在海外忙於個人行程的Lisa，也是在收到臨時通知後，才連夜從泰國緊急飛回韓國首爾參加團體活動。

BLACKPINK近日迎來出道十周年紀念日。（IG@lalalalisa_m）

Lisa坦言未能為十周年做準備

雖然公司安排極度混亂，但是Lisa與成員們仍展現出極高的敬業態度與團魂。Lisa在接到通知後連夜從泰國飛往首爾，特意搭配的黑紅色團體主題服裝亮相見面會，並在直播中全程活躍氣氛。在團體直播中，Lisa不加修飾地透露了自己沒為十周年做準備的真實原因，語調中帶著遺憾與對粉絲的愧疚。

Lisa坦言未能為十周年做準備。（IG@lalalalisa_m）

Lisa曬團體合照發文感謝成員與粉絲

活動結束後，Lisa在個人社交平台曬出四人的合照，並發表長文深情致謝粉絲與成員：「非常感謝這十年來一直陪伴在我身邊的BLINK！你們一直都是讓我堅持走下去的力量。還有第一路陪我走到現在、風雨與共的成員們，這一路就像坐過山車一樣，有過許多起起落落，但如果讓我重新選擇，我依然不會希望以任何其他方式走過這段旅程。」

Lisa曬團體合照發文感謝成員與粉絲。（IG@lalalalisa_m）