金秀賢案再揭內幕　金賽綸關鍵錄音檔流出4版本　爆料者勒索公司

韓星金秀賢因捲入與已故女星金賽綸未成年交往爭議，形象掉到谷底，慘遭多家廣告商切割、求償，原定上檔的新劇《山寨人生》更面臨無限期延檔，如今案情出現大逆轉，韓國MBC新聞調查節目《Straight》14日播出的專題，揭露更多幕後真相。



而金秀賢委任律師高尚祿也現身說法，經過檢方嚴密調查後，正式認證轟動全網的「錄音檔證據」全數造假，甚至有4個版本。

金秀賢因捲入與已故女星金賽綸未成年交往爭議，如今案情出現大逆轉，委任律師高尚祿現身說法，經過檢方嚴密調查後，正式認證轟動全網的「錄音檔證據」全數造假。（MIDO）

更多金秀賢、金賽綸事件經過：

+ 6

回顧整起事件，金世義稱有匿名舉報者上門提供一段錄音檔，內容出現疑似金賽綸的聲音，親口提到：

從國中時期開始交往，到了大學後才分手。

這段發言被視為證明金秀賢曾與未成年時期的金賽綸交往的證據，然而經過調查，該段錄音與通話截圖全是利用AI技術「客製化」完成的假資料。

該節目更提報，該名舉報者在《橫豎研究所》召開記者會前1個月，就拿著該錄音檔找上金秀賢的經紀公司，試圖勒索金錢，當時開出的音檔版本，竟然是提到「（和金秀賢交往）不是未成年時期吧」的澄清發言，但賣給《橫豎研究所》的卻變成承認版，等於向不同的對象提供不同版本的音檔內容。節目更揭露更多惡劣內幕，舉報者還傳訊息給經紀公司，表示：

大家都是老手，沒必要見面，拿到錢就結束了。

傳出不同版本的錄音檔多達4種。

金秀賢法律代理人的高尚祿律師受訪時犀利直言：「光是同一份錄音存在多個版本這件事，本身就是它不可能是真實原始檔案的證據。」一針見血打臉爆料者，而首爾江南警察署已在本月4日，以涉嫌違反《性暴力犯罪處罰特例法》及誹謗等罪名，將金世義移送檢方偵辦。

【延伸閱讀】金秀賢將7月復出 獲菲律賓品牌邀請拍廣告 停工1年揹千萬賠償金（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 2

延伸閱讀：

金秀賢宣告7月復出！沈寂1年揹「天價賠償金」 獲菲律賓品牌邀代言

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】