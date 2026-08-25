27歲童星徐杰離世　昔11歲登《超級偶像》踢館擊敗冠軍影片成追憶

過去曾在歌唱選秀節目《超級偶像》中展現精湛唱功、被封為「美聲小歌王」的排灣族歌手徐杰，驚傳於離世！根據《壹頻新聞網》報導，徐杰於上月19日凌晨離世，生命停格在27歲。



徐杰從小就展露過人音樂天賦，童年時期征戰各大電視比賽，其中最令人印象深刻的，莫過於他11歲時以踢館魔王之姿登上《超級偶像》舞台，當時他選唱歌手張韶涵的經典名曲

《遺失的美好》，憑藉超齡的細膩情感與乾淨嗓音震懾全場，甚至一舉擊敗當屆冠軍朱俐靜，精彩片段在網路瘋傳並累積破千萬點閱，讓他在全台一戰成名。

「美聲小歌王」徐杰離世，生命停格在27歲。（節目截圖）

徐杰11歲登上《超級偶像》踢館，擊敗當屆冠軍朱俐靜，精彩片段累積破千萬點閱：

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最新Threads上才有網友分享徐杰過往比賽片段，表示在當年沒有修音的年代，徐杰唱的很棒，並發問：「有人知道徐杰的最新近況嗎？」，沒想到得到的竟是他已離世的消息，讓人十分惋惜。

根據《壹頻》報導，徐杰近年前往泰國讀大學，同時也在當地延續歌唱夢想。無奈造化弄人，他罹患肝病，即使持續接受治療仍無果。家人心疼他的身體狀況，約在1年前特地安排他返台就醫，無奈最終卻仍傳出他離世消息。

據悉，徐杰的家屬在上個月26日為他舉辦告別追思禮拜，在至親好友的陪伴與祝福下低調走完人生最後一程。網上也流出疑似教會牧師分享的徐杰告別式照片，照片中徐杰抱著狗狗，露出陽光男孩般的微笑。

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