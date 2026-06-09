韓星金允雪驚傳猝逝終年27歲　好友揭死訊　生前最後感言令人鼻酸

韓國歌手金允雪於6月9日證實身亡，得年27歲，消息傳出後震驚演藝圈；她長相甜美，曾以藝名「金明珠」活動，在歌壇耕耘13年，近期才開設TikTok帳號與粉絲互動，未料死訊來得如此突然，令粉絲難以接受。



綜合韓媒報導，金允雪的死訊由好友透過社交平台曝光。

金允雪，曾用藝名金明珠（JTBC）

更多金允雪（曾用藝名金明珠）的相片：

好友在貼文中悲痛寫下：

允雪去天堂了，手機全部都被鎖起來，沒辦法告知大家，只好在社交平台發文，讓雪離開的路不那麼孤單，請陪伴她走完最後一程。

家屬並未公開詳細死因，告別式已於6月9日上午舉行完畢。

金允雪半年前才因參加《Sing Again－無名歌手戰4》節目獲關注，她以「6號歌手」身份登場，憑藉一流的唱腔實力和甜美外型給觀眾留下深刻印象，雖然最終遺憾遭到淘汰，但她之後開啟了TikTok帳號與粉絲互動，並預告將於6月7日進行帳號開設滿100天的紀念直播。

令人鼻酸的是，她社交平台最後一篇貼文中，喊話用自己的名字重新唱歌，希望歌聲能替大家帶來幸福，如今卻傳來她離世的消息，讓歌迷和業界人士感到惋惜，對她的突然的噩耗感到震驚與心痛。

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