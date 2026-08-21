26歲女星Ridhika Ridhi陳屍家中「遺體懸掛天花風扇」男友遭逮捕

孟加拉模特兒兼演員利迪卡·里蒂（Ridhika Ridhi）驚傳陳屍家中，得年26歲。當地警方緊急逮捕其男友西布爾·拉赫曼（Hasibur Rahman），涉及罪行曝光。



孟加拉女星陳屍家中 男友涉案被捕

根據《Times of Bangladesh》報導，里蒂的遺體於8月15日清晨在住宅被發現，隨後送往庫爾米托拉總醫院搶救，醫師於當天清晨6時30分宣告死亡。

Ridhika Ridhi驚傳陳屍家中，得年26歲。當地警方緊急逮捕其男友西布爾·拉赫曼（Hasibur Rahman），涉及罪行曝光。（X@Attaullahkhogya）

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警方表示，里蒂的母親莫妮·貝岡（Moni Begum）於案發當天提告，指控哈西布爾長期對女兒施虐，並涉嫌教唆她結束生命，他當天曾前往里蒂住處，並在現場遭到逮捕。

女星母痛揭案發過程 控女兒男友罪行

報導引述里蒂母親訴狀指出，女兒與哈西布爾交往已久，過去常發生爭吵，她進一步指控，哈西布爾長期對女兒造成精神壓力。

還原事發過程，里蒂8月14日原與兩名友人待在家中，晚餐後與男友通電話期間發生爭吵後，要求朋友去客廳睡覺，她則繼續與男友視訊。怎料，8月15日清晨5時30分男友趕抵住處後，發現她已懸掛於天花板風扇上，3人立即將她送醫，最後仍宣告不治。

里蒂母親認為，女兒很愛惜自己，質疑哈西布爾涉嫌鼓勵女兒結束生命，不過，相關指控僅為母親單方面說詞，尚未經法院審理認定。警方8月16日將哈西布爾移送達卡市立裁判法院，並向法院聲請羈押，經審理後，裁定將他送往看守所羈押。警方表示，目前里蒂死亡案件仍在進一步調查中。

里蒂生前不僅擔任模特兒，也曾參演多部戲劇作品，包括《Ekhane Manush Bikri Hoy》、《Bohurupi》、《Double Honeymoon》及《Shundori》。

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