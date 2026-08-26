胡定欣自立門戶圓27年歌手夢　醫生老公出錢出力做「金主」全力撐

現年44歲的兩屆視后胡定欣（Nancy），自去年10月下嫁外科醫生陳健華（Akin）後，正式過起甜蜜人妻生活。雖然早前她無預警宣布離開效力長達23年的無綫、回復自由身北上發展，但她依然「事業家庭兩得意」。一直以來，胡定欣心中都藏着一個歌手夢，今年她決定自設公司進軍樂壇，月賺逾百萬的醫生老公Akin即化身「背後金主」全力撐腰，令這段新婚生活恩愛指數閃爆全城！



去年10月下嫁外科醫生陳健華（Akin）後，正式過起甜蜜人妻生活。（IG@nwuuu）

自立門戶圓歌手夢

早在27年前參加《全球華人新秀歌唱大賽》入行的胡定欣，對歌唱事業一直念念不忘。今年她毅然自資開公司圓夢，而貴為頂尖外科醫生、收入極豐厚的老公Akin，二話不說擔當「水塘」無限資助！知情者爆料指：「陳醫生好欣賞定欣嘅才華，知道佢想唱歌，就鼓勵佢放膽去試，仲話唔使擔心錢嘅問題，總之做自己鍾意做嘅嘢就夠。佢仲成日講笑話自己係『贊助商』同『背後金主』」

27年前參加《全球華人新秀歌唱大賽》的胡定欣好青春啊。（片段截圖）

自立門戶圓歌手夢。（IG@nwuuu）

老公成頭號粉絲

有財力雄厚的愛妻好男人全方位護航，胡定欣已順利完成灌錄互勉主題的新歌，並著手拍攝MV預計暑假推出，更鬼馬宣告要衝擊樂壇新人獎！除了開支全包，Akin更是老婆的頭號狂熱粉絲。胡定欣甜爆透露，其《Live CIRCLE》巡迴音樂會順利完成佛山、東莞、廣州及珠海共4站演出，極少看演唱會的老公竟然全勤到場力撐，足見夫妻倆恩愛爆燈！

胡定欣4站巡演，老公全勤到場力撐。（IG@nwuuu）

胡定欣日前踏進錄音室，錄下第一首屬於自己的歌。（IG@nwuuu）