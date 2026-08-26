游學修搶數碼暴龍公仔連撲四店　怒爆便利店態度惡劣引爆苦主圍爐

游學修熱愛《數碼暴龍》早已眾所周知，近日知名便利店推出限量版《數碼暴龍》黑亞古獸毛公仔匙扣，他即時親身落區狂掃四間分店，豈料最終全數無功而還！滿腔怒火的他直接殺入便利店官方社交媒體留言，連環質問開售時間混亂，更直接點名火大鬧爆科學園分店員工態度極度惡劣，留言一出隨即吸引無數「同病相憐」的苦主湧入圍爐！



游學修。（IG@neoyau19）

游學修近日狂煲新出暴龍機，早前更把暴龍機當作《第七屆智力王大賽》獎品，轉贈上屆王者床哥。（YouTube@JFFLive）

怒爆官頁連環質問安排混亂

便利店推出的限量黑亞古獸匙扣極具收藏價值，即時引發全城粉絲跨區爭奪。身為超級「暴龍迷」兼近期沉迷暴龍機的游學修當然第一時間出動，結果卻換來一肚氣。他連走四間分店，發現兩間已被清空、一間聲稱明日才開賣、另一間則指配額得兩隻早已售罄。四店四種說法讓他極度火滾，忍不住在官頁連環留言爆射：「如未開賣，為甚麼會一早賣哂？如未開賣，為甚麼不寫明開售時間免得人白行一趟？敬候示覆」

連撲2間店。（IG截圖）

怒爆官頁連環質問。（IG截圖）

點名轟科學園店員態度惡劣

除了不滿銷售策略混亂，游學修更公開槍口對準科學園分店，開名質問：「為什麼科學園 7-11的員工可以奇差態度拒絕銷售？」大批搶不到心頭好的苦主隨即湧入留言力撐，大吐苦水要求預購平息民怨。游學修其後理性發文向便利店提出「派貨前發文通知、統一開賣時間、增設網購預訂」三大建言，並感性感謝店家照顧《數碼暴龍》這群「被遺棄嘅細路」，惟便利店至今仍未有公開回應。

點名轟科學園店員態度惡劣。（IG截圖）

向便利店提出三大建言。（IG@neoyau19）