鄧健泓宣布太太成功取得加拿大護照　自爆曾疑患腸癌：我哋好怕死

現年52歲的鄧健泓（Patrick）與太太石詠莉（Sukie）自2022年移居加拿大卡加利後，不時在YouTube頻道分享兩人的移民日常。近日，鄧健泓上載影片，除了向粉絲投下喜訊、透露太太已成功拎到加拿大護照外，亦談及自己在當地出現嚴重消化系統問題，一度擔心自己身體「出大事」。

鄧健泓（Patrick）與太太石詠莉於2022年移居加拿大卡加利。（IG@patricktangtricks）

石詠莉備考期間壓力大到爆哭

鄧健泓在影片中詳細記錄了太太入籍的艱辛過程。他透露，石詠莉為了順利通過加拿大公民考試，早前在溫習期間甚至曾因壓力過大而情緒崩潰痛哭。幸好最終苦盡甘來，石詠莉在宣誓當天穿上白色襯衫，莊重地舉起右手宣誓，並與現場其他新公民一同高唱加拿大國歌。

石詠莉在溫習期間甚至曾因壓力過大而情緒崩潰痛哭。（Youtube@The Pat's Trick Channel 鄧健泓 石詠莉）

石詠莉在宣誓當天與現場其他新公民一同高唱加拿大國歌。（Youtube@The Pat's Trick Channel 鄧健泓 石詠莉）

經歷波折成功入籍取得護照

成功宣誓後，夫婦兩人隨即展開護照申請「大作戰」。為免長時間等候，他們汲取鄧健泓過往的經驗，在宣誓兩天後天未亮便出發前往護照辦事處。石詠莉更自備「小櫈仔」到場，成功排在隊伍第一位。辦事處雖然在早上8時30分才開門，但他們清晨6時許已在門外候命。最終，她僅花了15分鐘便辦妥手續，並在大約十個工作天後親身領取加拿大護照。當石詠莉親手接過並翻開嶄新的加拿大護照時，眼泛淚光、興奮之情溢於言表。

成功宣誓後夫婦兩人隨即展開護照申請「大作戰」。（Youtube@The Pat's Trick Channel 鄧健泓 石詠莉）

石詠莉更自備「小櫈仔」到場排隊。（Youtube@The Pat's Trick Channel 鄧健泓 石詠莉）

石詠莉成功取得加拿大護照。（Youtube@The Pat's Trick Channel 鄧健泓 石詠莉）

鄧健泓曾疑患大病虛驚一場

除了護照喜訊外，鄧健泓亦在影片中透露了之前的健康隱憂。他表示早前去完日本旅遊後，自己的排泄與消化系統突然出現嚴重的異樣。由於狀況異常，他坦言自己相當「怕死」，甚至一度擔心是否患上嚴重疾病或癌症等。隨後他立即進行了全套身體檢查。幸好檢查結果顯示一切正常，情況只是因攝取纖維不足所致。經過這次虛驚一場後，鄧健泓更加注重養生，夫妻倆如今保持極度健康的作息與飲食習慣。