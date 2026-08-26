陳曉華否認因情傷暴瘦如紙板人　三劇連發躍升TVB「新劇后」

無綫港姐冠軍出身的陳曉華（Hera）近年備受無綫重用，劇接劇躍升為新一代「劇后」。事業心重的她全情投入工作，獲公司安排三劇連發力谷上位。除了正在熱播的《夫妻的博弈》，被塵封四年的「倉底貨」《死有對證》亦重見天日由她首度擔正女主角，加上預計成為台慶劇、與張智霖有激情戲份的《璀璨之城》，勢頭一時無兩。

陳曉華三劇連發，勢頭一時無兩。。（葉志明攝）

陳曉華承認與朱敏瀚分手。（IG@herachann）

周嘉洛同陳曉華合拍《驅魔速遞》被網民發現身材暴瘦。（IG＠herachann）

陳曉華否認因情傷暴瘦

日前陳曉華被發現身材暴瘦如「紙板人」，一度被揣測是受情傷影響，但實情是她為新劇《驅魔速遞》的角色專業減磅。劇中她飾演冷艷驅魔人「霍冰冰」，不僅是全劇的「動作擔當」，更要經常穿著短裙黑絲上陣打鬥，加上每次驅魔後角色身體均會受創，高強度的體能消耗讓她日漸消瘦。日前她與周嘉洛、吳偉豪及戴祖儀現身觀塘海濱拍攝外景，劇中周嘉洛飾演擁有陰陽眼的電腦工程師，兩人發展出感情線，現場四人認真對戲，停機時周嘉洛與好兄弟吳偉豪不時爆肚發笑，場面十分融洽。

周嘉洛同陳曉華拍戲被網民偶遇。(thread圖片)

陳曉華對角色投入極深

而在即將首播的《死有對證》中，陳曉華挑戰飾演患有強迫症的熱血P牌女法醫程芷昕，甫入職即面對韋家雄飾演的毒舌上司。首支預告片揭示劇中飾演其閨密的吳若希慘遭殺害，陳曉華需要強忍傷痛親自為好姊妹解剖，劇情震撼人心。陳曉華坦言觀看預告時早已忍不住落淚，受訪提及該幕時更一度哽咽落淚，可見她對角色投入極深。

新劇《死有對證》也即將於9月份上線。（TVB）