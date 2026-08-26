在2012年內地古裝劇《宮鎖珠簾》中飾演公公「蘇培盛」一角爆紅，而且在爆紅綜藝節目《奔跑吧兄弟》第二季作固定嘉賓的內地男星包貝爾，被內地媒體踢爆懷疑出軌。據報道，一直以「寵妻狂魔」形象示人的包貝爾，在8月中旬某天，曾與一名留長紅髮的美女「前後腳」進入酒店房間，而今日（8月26日）閉路電視（CCTV）片段流出，令「包貝爾出軌」成為熱門搜尋關鍵字，目前其工作室暫未作出回應。



在2012年內地古裝劇《宮鎖珠簾》中飾演公公「蘇培盛」一角爆紅，而且在爆紅綜藝節目《奔跑吧兄弟》第二季作固定嘉賓的內地男星包貝爾，被內地媒體踢爆懷疑出軌。（包貝爾微博圖片）

內地新浪娛樂等內地媒體曝光的畫面與報道內容，事發前一晚，包貝爾與一名紅髮美女一起到一家火鍋店用餐，用餐後分別先後離開餐廳。至凌晨１時，指該名紅髮女子出現在包貝爾入住的酒店，而男方在3分鐘後現身進入房間，而且入房前極具警覺性，特意將走廊窗簾拉上才推門入房。

兩人深宵在房內共聚長達7個小時，至翌日清晨8時，包貝爾才離開該房間，而且身穿的衣服跟前天一樣，他隨即回自己房間更換衣服，然後出發去工作，而紅髮美女則在下午5時才離開房間。

內地媒體曝光酒店的閉路電視畫面，見到包貝爾與紅髮美女前後腳進入酒店房間。（微博＠cc娛樂現場）

包貝爾一直以「寵妻狂魔」形象示人，與妻子包文婧育有兩名子女。（包文婧微博圖片）

雖然包貝爾與紅髮女子全程沒有被拍到親密動作，兩人甚至沒有在人前作出可疑互動，但刻意「前後腳」進入同一酒店房間，經過一宵短敍才離開，讓網民紛紛直斥「肯定是出軌」，甚至懷疑是嫖妓。而包貝爾妻子包文婧去年才剛高齡產下第二胎兒子，全家湊成一個「好」字，沒料到丈夫竟與女子同房，令包文婧的社交平台已被同情與質疑的留言洗板，網民更憂心表示：「全網只有包文婧一個人塌房了。」