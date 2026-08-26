《早春晴朗》井柏然孫千雨夜車廂激吻到火熱床戲　網民：尺度爆燈

由井柏然與孫千主演的全新都市情感陸劇《早春晴朗》，於8月26日在優酷及Netflix開播。早在劇集去年拍攝期間，網上已流傳一段關於井柏然與孫千車廂激吻的側拍花絮，這一段長達近半分鐘的雨夜車廂吻戲流出後，當時已起網民熱烈討論。而近日開播前夕，劇組再釋出火辣辣的預告片，可見畫面十分大膽，兩人除了在車廂，更會在辦公室及多個場景激吻，再加上睡房的親密戲，讓劇集播出前已備受矚目。



井柏然與孫千主演的全新都市情感陸劇《早春晴朗》，將於8月26日正式開播。（微博＠早春晴朗官博）

14秒雨夜吻 下意識即興演出成經典

劇組早前已預告劇集播出時，有長達14秒的雨夜車廂激吻場面，被視為《早春晴朗》最令人期待的畫面之一。據悉，拍攝這場戲時，孫千身體不慎一晃，井柏然下意識伸手護住她，隨即俯身吻下去。這段完全不在劇本裡的即興發揮，導演亦未有喊Cut，再配合密閉車廂與雨水車窗，這場吻戲與「後樓梯偷吻」一同被網民封為親密戲的代表作。

《早春晴朗》去年拍攝期間，網上流傳一段關於井柏然與孫千車廂激吻的側拍花絮，當時亦曾掀起網民熱議。（微博 @卡布叻1珊瑚海）

《早春晴朗》劇組早前已預告劇集播出時，有長達14秒的雨夜車廂激吻場面，被視為劇集最令人期待的畫面之一。（《早春晴朗》劇照）

井柏然與孫千在劇中不斷親吻，而且更有床戲，當中車廂及樓梯激吻被視為最具吸引力的場面。（《早春晴朗》劇照）

床戲細膩層次展現情感張力

除了車廂吻戲外，預告片曝光的床戲同樣引來大量關注。鏡頭細緻捕捉兩人從親吻脖頸、埋入胸膛到替對方褪去外衣的過程，展現出呼吸急促的真實情感流露，被形容是成功以充滿層次感的方式呈現強烈的情感張力。