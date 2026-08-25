不良一族尋愛記2｜流瑠公開表明「必定出軌」女成員闖男生房開火

傳統戀愛真人騷向來以「男追女」為主流，女生多半在等對方主動。在Netflix日本戀愛真人騷《不良一族尋愛記2》中的女成員卻「攻擊力」極強，不僅有模特兒流瑠當眾宣稱「我必定會出軌」，更有女嘉賓深夜直闖男子宿舍開火理論，讓主持Awich與觀眾感震驚。



Ｎetflix日本戀愛真人騷《不良一族尋愛記2》中的女嘉賓「攻擊力」甚強。（X@Netflix Japan|ネットフリックス）

當眾放話「必定出軌」田中流瑠收最多情書

現年26歲模特兒田中流瑠（Ruru）在心儀對象面前直接公開愛情觀，甚至表明「我絕對會出軌」的震撼彈。節目主持人兼饒舌歌手Awich（浦崎亞莉沙）在接受專訪時形容這是「暴露系告白」，大讚她敢於冒「不被選擇」的風險，展露真性情。

26歲模特兒田中流瑠（Ruru）公開表示「我絕對會出軌」，坦率得令主持震驚。（IG@u_r30）

面對節目內的熱烈討論，流瑠對此則平靜回應：比起外貌，自己更看重對方的價值觀。這種坦率作風不但沒有引來反感，反而令她人氣爆燈，最終贏得全場最多的告白情書，她更主動邀請心儀對象一同體驗桑拿。

田中流瑠表示，比起外貌，自己更看重對方的價值觀。（IG@u_r30）

26歲模特兒田中流瑠（Ruru）（IG@u_r30）

女子直闖男生宿舍 Awich「這真的是戀愛真人騷嗎？」

節目中段男女成員衝突升溫，數名女成員衝進男生房間理論，場面一度緊張。突如其來的戲劇性發展令主持人Awich亦大感震驚：「我們現在是在看什麼？這真的是戀愛真人騷嗎？」節目現場甚至發起「女嘉賓比男嘉賓更強勢」的熱烈討論。

《不良一族尋愛記2》主持團隊，左起為節目製作人MEGUMI、沖繩饒舌歌手Awich（浦崎亜希子）和搞笑藝人永野。（X@Netflix Japan|ネットフリックス）

節目《不良一族尋愛記2》成員之間衝突頻頻，場面一度緊張。（《不良一族尋愛記2》劇照）

有趣的是，吵架過後，眾人又迅速切回戀愛模式。節目製作人MEGUMI（山野仁美）指出，本季女成員個性鮮明，在感情互動中正逐漸掌握主導地位。