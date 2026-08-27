黃翠如努力Keep Fit一個月大騷馬甲線 上月肚凸凸現身傳懷第二胎
撰文：小白
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黃翠如自誕下囝囝「蕭哈哈」後，幕前演出大減，更積極轉型KOL，她曾在8月1日於小紅書拍片「官宣直播」，即將在28日（周五）開Live，期間她亦陸續發布影片造勢。早前黃翠如因腹部微凸而被傳懷有二胎，事隔一個月，她就拍攝短片公開最新的Keep Fit成果！
江門撐蕭正楠爆懷孕揣測 火速澄清認發福
上月25日，黃翠如赴江門力撐老公蕭正楠（Edwin）的《三生有幸演唱會》。她上台打氣時被捕捉到側身肚凸凸，惹來網民熱論：「係咪二胎？個肚咁大嘅！」翠如隨即在社交平台「自首」，解釋純粹衣服冇攝好，坦承的確肥了並承諾節制。
經過這一個月，翠如終於拍片展示Keep Fit成果，自信穿上露腰裝的她在片中表示：「喺我努力嘅成果底下，係咪都有啲（馬甲）線。」語畢隨即用外套遮着腰肢，笑言自己害羞。
拒絕節食靠跑步爆汗
隨後黃翠如換上粉紅色短款恤衫，強調Keep Fit是女人任何時候、包括生BB後都要面對的事：「比起上一次Edwin嘅演唱會已經過咗一個月，呢一個月嘅時間我有好努力咁去管理我嘅體重。」她自爆期間未有減食量，純靠一直跑步令自己出汗。
她於8月1日在小紅書拍片進行「官宣直播」，宣布定於28日（周五）進行直播，向粉絲公開介紹個人私房好物。為此，翠如近期接連上載不同類型的內容，包括旅行開箱、晚間護膚心得，以及分享身材管理的愛用好物，為即將到來的直播進行預熱。