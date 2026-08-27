迪麗熱巴被指食老本事業陷樽頸　張小斐拍電影靠分紅賺足三千萬

撰文：亞瑟
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內地女星迪麗熱巴近年面臨事業瓶頸，多部作品包括《利劍玫瑰》及《白日提燈》收視未如預期，更先後失落白玉蘭獎與金鷹獎提名。為求撕掉「收視毒藥」標籤，盛傳她將接拍由趙露思爆款劇《許我耀眼》幕後團隊打造的新劇《璀璨之上》，搭檔陳靖可再次飾演當紅女星。然而消息一出，卻遭不少網民唱衰她「食老本」及盲目依附成功團隊，欠缺突破。所幸她商業價值依然穩固，手握22個代言，高居內地女星第三位。

迪麗熱巴。（（微博@電影功夫女足）

迪麗熱巴主演劇集接連播映慘淡

迪麗熱巴雖然與陳飛宇因合拍古裝劇《白日提燈》頻傳緋聞且屢登熱搜，但其演藝事業卻面臨嚴峻考驗。無論是現實題材劇《公訴》、《利劍玫瑰》，還是古裝劇《安樂傳》與《白日提燈》，收視均欠佳。其中《利劍玫瑰》更先後失落「白玉蘭獎」及「金鷹獎」提名。盛傳她將於10月下旬開拍新劇《璀璨之上》，該劇由趙露思爆款劇《許我耀眼》的幕後團隊操刀。網民紛紛唱衰她「哪部劇紅就追哪部團隊」，且劇中再次飾演當紅女星，男主角換成陳靖可，被質疑缺乏突破。儘管影視事業遇阻，熱巴的商業價值依然強勁，目前手握22個廣告代言，位列內地女星第三位，僅次於楊冪（25個）及趙露思（24個）。

迪麗熱巴和陳飛宇合作演《白日提燈》頻傳緋聞。（微博圖片）

張小斐「零片酬」出演《功夫女足》賭贏分紅

相比之下，同片合作電影《功夫女足》的張小斐則憑藉驚人眼光實現大逆襲。當初迪麗熱巴以800萬人民幣（約933萬港元）固定片酬參演，張小斐卻大膽選擇「零片酬分紅制」，甚至不惜賠償200萬人民幣（約233萬港元）解約代言，全心閉關投入拍攝。最終該片狂攬逾23億人民幣票房，推算純利高達5.36億人民幣，讓張小斐預計進帳2,680萬人民幣（約3,126萬港元），收入足足是迪麗熱巴的3倍有多。

張小斐「零片酬」出演《功夫女足》。（微博@張小斐0110）
張小斐預計進帳約3,126萬港元。（微博@張小斐0110）
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