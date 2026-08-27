章子怡21歲前繼女「小蘋果」暴風式成長　九頭身身材直逼模特生母

內地女演員章子怡與歌手汪峰兩人育有一兒一女，結束8年婚姻後，章子怡對汪峰與前女友葛薈婕所生的女兒—「小蘋果」汪曼熙仍視如己出，母女關係極佳。雖然章子怡與汪峰已離婚，但她與小蘋果的感情未受有影響，早前更被拍到一同前往滑雪。

章子怡曬出一組一家四口探班汪峰9月9日鳥巢演唱會彩排的照片。（微博@稀土部队）

「小蘋果」汪曼熙暴風式成長

近日，年滿21歲的「小蘋果」汪曼熙於個人社交平台上載了一組前往西班牙度假的靚相。照片中的小蘋果褪去往日的青澀感，無論是氣場還是身材都完美繼承了模特兒生母葛薈婕的身材優勢。

汪曼熙於個人社交平台上載了一組前往西班牙度假的靚相。（抖音＠ccwng）

從度假照片可見，小蘋果上身穿著黑色短款長袖性感露腰上衣，大方展現出無贅肉的纖細腰線，下身則搭配黑色流暢長裙，隨意站在海邊欄杆與綠意盎然的景色前，宛如「行走的畫報」。

汪曼熙於個人社交平台上載了一組前往西班牙度假的靚相。（抖音＠ccwng）

汪曼熙九頭身身材極度吸睛

據悉，小蘋果的身高超過170cm，擁有令人羨慕的優越「九頭身」完美比例。不僅擁有冷白皮與高鼻樑，眉眼與臉型更是1:1完美複製生母葛薈婕年輕時的神韻，自帶一種清冷的高級感，被網民封為「公認的星二代顏值天花板」。目前於英國留學的小蘋果，繼承了父親汪峰的音樂天賦，正專注於學習視覺藝術與音樂編曲。早前更獨立創作並發佈了原創單曲《溺》，展現出極佳的創作實力。

汪曼熙於個人社交平台上載了一組前往西班牙度假的靚相。（抖音＠ccwng）

汪曼熙九頭身身材極度吸睛。（抖音＠ccwng）

傳葛薈婕曾遭汪峰孕期出軌

事實上，小蘋果的生母葛薈婕與汪峰過去的感情恩怨相當驚心動魄。當年汪峰在葛薈婕懷孕期間出軌，二人最終以分手告終。多年來葛薈婕對汪峰怨恨極深，多次在網上公開狙擊前度：「我會記恨他、煩他一輩子，不會給他好臉色！」汪峰後來經歷三度離婚，葛薈婕亦不忘「開火」寸爆汪峰「是各種無縫銜接」。當章子怡決定與汪峰離婚時，葛薈婕更公開力撐並大讚：「子怡姐姐終於把眼睛打開了！」

章子怡在微博曬出與汪峰的親密合影慶祝兩人結婚紀念日。（微博@稀土部队）