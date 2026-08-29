林漪娸罕談與前警司老公相處　爆對方零浪漫生日叫工人燉花膠冧妻

現年67歲的林漪娸，1980年參選港姐入行，拍過《真情》、《皆大歡喜》、《誰家灶頭無煙火》以及《愛·回家》系列等多部處境劇，被稱為「處境劇女王」。她又因出眾氣質專演有錢人，獲封TVB「御用貴婦」。近日她作客TVB節目《星光路上》接受主播潘盈慧專訪，除了回顧演藝生涯，更罕有大談與前高級警司老公的相處點滴，甜蜜得來又帶點老夫老妻的趣味。



林漪娸作客TVB節目《星光路上》。（Youtube@TVB 娛樂新聞台）

選美後原定回英留學

林漪娸在訪問中透露，當年參選港姐時尚未完成學業，本打算選完後隨即返回英國繼續留學，豈料中途被監製相中邀拍劇，自此改寫人生軌跡。她笑言出道初期與任達華飾演情侶，當時演技生硬不懂演戲，幸得李香琴、白茵等前輩悉心指點方能脫胎換骨。

1980年參選港姐入行。（Youtube@TVB 娛樂新聞台）

「處境劇女王」 最愛《愛·回家》

談及「處境劇女王」美譽，她直言極之享受每次拍攝：「演戲係我好鍾意嘅嘢，亦可能因為自己演技進步咗，就可以諗下點樣將角色立體啲。演戲好得意㗎，當你越放鬆，越有能力發揮。」她特別鍾情《愛·回家》系列傳遞珍惜家人的訊息，更最愛《愛·回家之開心速遞》中的Madam Ceci一角，其經典金句「This is not good！」至今依然深得網民喜愛。

在《愛·回家之開心速遞》飾演Madam Ceci。（Youtube@TVB 娛樂新聞台）

在《愛·回家 (第一輯)》擔任第一女主角，並與年輕15歲的徐榮合演夫妻。（Youtube@TVB 娛樂新聞台）

罕談老公不浪漫但夠貼心

林漪娸老公是比她大8年的前高級警司譚德榮，她38歲才步入婚姻，自認是遲婚支持者。她在訪問中罕有提及婚姻生活，笑指老公是個不懂浪漫的人，基於環保理由不會送花，但會默默做一些窩心舉動，每逢生日都會特意叮囑工人姐姐為她燉花膠與煮大餐，貼心舉動直逼爆燈！談到生育問題，林漪娸透露當年兩公婆早已達成共識不生小朋友，丈夫更極度體貼指懷孕對女性身體影響甚大。結婚多年二人恩愛如昔，證明沒有子女一樣可以活出甜蜜二人世界！

林漪娸老公是比她大8年的前高級警司譚德榮。（Youtube@TVB 娛樂新聞台）

笑指老公是個不懂浪漫的人。（Youtube@TVB 娛樂新聞台）