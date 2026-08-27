《玫瑰的故事》劉亦菲因「美籍身份」無緣角逐影后　眾網民抱不平

內地電視金鷹獎作為大陸影視圈的重要指標盛事之一，每屆名單都引發高度關注。



在第33屆提名名單中，由「神仙姐姐」劉亦菲主演的熱播劇《玫瑰的故事》成功入圍最佳電視劇獎項，然而身為核心女主角的劉亦菲，卻因為「美籍國籍」問題無法獲得最佳女主角提名。此事過去就曾掀起波瀾，如今隨著獎項議題發酵，再度引發外界熱議。

劉亦菲主演的《玫瑰的故事》成功入圍金鷹獎最佳電視劇獎項（微博@電視劇玫瑰的故事）

劉亦菲主演的《玫瑰的故事》成功入圍金鷹獎最佳電視劇獎項，但她本人卻因「美國國籍」無緣入圍最佳女主角提名：

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《玫瑰的故事》口碑與收視雙收，劉亦菲未能角逐金鷹獎影后讓大批劇迷大呼可惜。背後原因正是劉亦菲在10歲時隨母親移居美國，並於未成年時取得美國國籍，隨後以外籍留學生身份考入北京電影學院發展。根據金鷹獎官方章程規定，凡角逐表演類個人獎項的演員「必須具備中國大陸國籍」，且該項規定早在2006年便已開始嚴格執行，並非刻意針對劉亦菲個人。

事實上，劉亦菲的國籍背景向來公開透明。雖然受限於法規失去了參評資格，但她在《玫瑰的故事》中將靈魂人物「黃亦玫」詮釋得入木三分，演技獲得觀眾與業界的高度認可。對此，不少網友為她感到相當惋惜，認為「實力與演技有目共睹，不該被國籍框住」；不過也有另一派聲音指出，金鷹獎的國籍政策公平且已長期執行，過去如斯琴高娃等外籍資深演員也同樣受限，規則面前人人平等。

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