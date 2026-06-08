劉亦菲貓奴本性曝光！手腕驚現抓痕惹熱議　神仙姐姐也遭無情冷待

網友的眼睛就是尺啊，堪比18倍放大鏡，居然發現早前劉亦菲手腕上有貓抓痕，看吧，即便是劉亦菲，也是要被貓抓的。



作案嫌疑貓實在太多，無法鎖定目標，因為劉亦菲她日常就混跡在貓狗圈。看到貓狗，她就挪不動腿，就像磁鐵靠近磁石控制不住被吸引。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓奴網友：我和劉亦菲的共同點+1哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈(圖/微博@金瓜劉亮）

被劉亦菲抱過摸過的貓貓狗狗多不勝數，一時間不知道是羨慕劉亦菲，還是那些貓貓狗狗。

劉亦菲和毛孩們的合照：

+ 4

劉亦菲本人更是愛貓養貓大戶！這隻出鏡率極高的黑貓叫東東，它原本是一隻流浪貓，後來變成她最愛的貓了！

東東獨得劉亦菲恩寵，她的微博頭像甚至都改成它，微博日常出現率最高的也是它。「雖然你經常不理我可我還是愛你的呀劉東東！」、「書被東東啃爛 只好包上書皮啦」太久沒見到就發「東東，我好想你」看來即便你是劉亦菲，貓咪也可能對你愛答不理。

東東獨得劉亦菲恩寵：

+ 2

咪：痴情卑微的貓奴請再等一世吧~

劉亦菲養的貓還有很多，有人說看劉亦菲的微博，不知道還以為她是一個寵物博主！因為她時不時就發貓貓貓貓貓，忍不住吸貓，忍不曬貓！她是貓奴這件事早就公開的秘密啦！

劉亦菲分享的貓貓日常：

劉亦菲去年養了一隻小貓叫樂樂，在節目上說樂樂還能當她的手機支架，看到她出差，還跑行李箱裏不想讓她走，模樣實在又可愛又搞笑哈哈哈哈。這不就是貓奴炫耀貓咪的日常嗎？

貓奴劉亦菲還是流浪貓狗救助達人！據說她曾經把家後院改成流浪貓的避難所，遇到生病受傷的貓就救治好，然後一隻隻幫它們找靠譜的領養家庭。

劉亦菲救助流浪貓：

撿到的流浪貓不是給口飯吃就行，她都會要求送去醫院做檢查、絕育，科學養貓這一塊也是拿捏住了。之前有網友發帖稱：領養劉亦菲救助的貓狗，還收到一筆養貓鉅款，當嫁妝。神仙姐姐人美心善啊！好有愛！

送養了流浪動物後，劉亦菲有空還會回訪，關心流浪動物到新家的情況。劉亦菲不僅做流浪貓狗公益活動，還會用自己公眾人物的影響力，幫助網友找尋丟失的貓貓狗狗，希望它們早點回家，別再流落街頭。

很多粉絲朋友就是從她那裏領養了貓咪。劉亦菲帶動千萬粉絲，「用綁架代替購買貓咪」影響力不少呢！真好啊！

劉亦菲媽媽也是愛貓之人，還會撿貓回家和女兒一起養，真有愛！這隻救助回來的貓現在已經十幾歲，後來還和神仙姐姐拍寫真了呢！看模樣被照顧得很好，貓生贏家啊！

真希望這樣的幸運越來越多，看完覺得心裏暖暖的，讓更多人看看神仙姐姐和貓的有愛日常。

ps：找到和神仙姐姐的相同點了，我們都超級喜歡貓！

延伸閱讀：貓奴必看-挑選貓糧關鍵要看這3大營養成分-守護貓咪健康成長

+ 10

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】