金鷹獎｜張凌赫3劇同時入圍　成95後男星第1人　熱度與口碑雙豐收

28歲張凌赫憑《逐玉》暴紅，最近他與林允新戲《歸鸞》殺青，預告畫面出來，入戲粉絲覺得「男主壓女主，機位、姿勢都一樣」，簡直是「逐玉2.0」；而5月16日第33屆金鷹獎展開投票，張凌赫憑《逐玉》、《度華年》、《櫻桃琥珀》入選，是本屆1995年出生後的男演員入圍最多項的人，無疑是最大焦點。



張凌赫出席GUCCI紐約時裝秀後，他在新戲《歸鸞》片段也曝光，劇中他飾演的「蕭厲」，從市井小民逆襲為北境魏王，武打動作戲多，在工作室曝光的短片中身手一覽無遺。

張凌赫（微博@張凌赫工作室 official）

點擊查看張凌赫入圍金鷹獎的三部電視劇《逐玉》、《度華年》、《櫻桃琥珀》的劇照：

+ 13

張凌赫最近宣布加盟《開始推理吧4》，學霸出身的他屬於「腦力擔當」，和老班底劉宇寧同台，此外他也分享多張攝影作品，作品注重光圈構圖，偏愛風景而非人物，被粉絲喊「大攝影家」，還搶著下載當手機桌面，要他開班教學。

至於以《逐玉》、《度華年》、《櫻桃琥珀》入圍金鷹獎，張凌赫在愛優騰（愛奇藝、優酷、騰訊）三平台的吸睛力破萬，被視為打破古裝美男子標籤。

延伸閱讀：張凌赫爆拍新戲《歸鸞》受傷 落車跛腳需攙扶惹擔憂 劇組急發聲

+ 2

延伸閱讀：

「自由的旅行者」遇拍攝中斷！天氣驟變團隊被迫滯留山頂

楊紫奪回定情物！爽喊太開心：認清渣男

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】