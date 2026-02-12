神仙姐姐沒戲拍？劉亦菲停工兩年未進組惹議　遭爆一條件嚇怕資方

被封為「神仙姐姐」的大陸女星劉亦菲近2年未再進組拍戲，不再接戲的原因近日在網絡掀起討論。



她自2023年底拍完話題陸劇《玫瑰的故事》後，至今未再推出新作品，引發外界關注。內地媒體分析，並非戲約不足，而是她對劇本品質與合作條件的高度堅持，讓多個合作案遲遲無法拍板。

劉亦菲（IG@yifei_cc）

據內地媒體披露，劉亦菲目前電視劇片酬已站上市場頂格，單部開價約5000萬人民幣，且態度明確不願降價。在影視市場資金緊縮、製作預算普遍下修的情況下，能同時符合她條件與市場現實的項目相對有限，不少原本洽談中的合作，最終因預算考量而告吹。

近年中國影視產業進入寒冬期，開拍項目數量明顯減少，演員曝光機會也隨之下滑。近期微博流出一份「未進組演員天數排行」，其中排名第二的正是劉亦菲，未拍戲時間已超過兩年，再度引發網友熱議。

現年38歲的劉亦菲，2023年與霍建華合作的《玫瑰的故事》播出後，收視與話題表現亮眼，她飾演的「黃亦玫」角色掀起討論熱潮，也帶動多項品牌聯名合作。然而戲劇播畢後，她不僅未接拍新作，也鮮少公開露面，

劉亦菲（微博@電視劇玫瑰的故事）

對此，劉亦菲過去曾在訪談中坦言，自己並不追求作品數量，而是希望每一部都是「不得不去拍的戲」。她表示，現階段更在意角色是否能帶來新鮮感與創作刺激，寧願等待真正合適的劇本，也不願為了維持曝光而勉強進組。

不過，劉亦菲並非完全沒有戲約。內地媒體點名，《去有風的地方》第二季、《咸雪》以及《宴三合》等作品都曾傳出向她遞出邀約。其中，《去有風的地方》若原班人馬回歸，被看好再創話題；《咸雪》由名導李路操刀；《宴三合》則主打懸疑推理與情感救贖題材，話題性十足，但截至目前皆未正式定案。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】