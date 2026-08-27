BLACKPINK Jisoo豪宅曝光裝修如畫廊　驚現名畫總值逾二千萬港幣

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）近日在個人社交平台上載多張在家中的自拍照，展示其清新美麗的外貌與時尚穿搭。不過，有眼尖網民將焦點放在她身後的背景，發現其豪宅玄關及走廊掛著的兩幅名畫竟然大有來頭，隨便一幅都價值數百萬甚至上千萬元港幣，意外曝光其隱藏的藝術品味及驚人身家。

BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）在個人社交平台上載多張家中自拍照。（IG@sooyaaa__）

Jisoo素顏美貌依然吸睛

在Jisoo分享的日常照中，她身穿白色寬鬆大印花T恤搭配亮粉紅色七分緊身褲，或是換上鴨舌帽與咖啡色闊腳褲，整體造型隨性又隨意。令人矚目的是，Jisoo幾乎以接近素顏的淡妝出鏡，皮膚緊緻透亮；隨意披散的長髮襯托出她標誌性的立體五官與清純氣質，即便穿著簡單，卻依舊難掩星味。

Jisoo淡妝素顏難掩仙氣。（IG@sooyaaa__）

身後兩幅名畫總值逾二千萬港幣

除了Jisoo的美貌外，網民的關注點很快就轉移到她身後的牆上。其中一幅以白色為背景，中間畫上一個橙啡色的陶瓷杯，風格極其簡約的大型畫作，是出自韓國當代藝術大師李禹煥（Lee Ufan）的代表作《對話》（Dialogue）系列繪作。根據Jisoo照片中作品的尺寸推算，估計市值約13億至24億韓寰（約736萬至1,359萬港幣）。

Jisoo身後兩幅名畫總值逾二千萬港幣。（IG@sooyaaa__）

而牆上另一幅佈滿紋理與重複線條的大型藍灰色畫作，則被指出是韓國另一位單色畫教父朴栖甫（Park Seo-Bo）的經典代表作《描法》（Écriture）系列，估計市值約10億至20 億韓寰（約560萬至1,100萬港幣）。

Jisoo身後兩幅名畫總值逾二千萬港幣。（IG@sooyaaa__）

Jisoo藝術品味極高

從這幾張照片可以推測，Jisoo私下非常熱愛收藏名畫。這些昂貴的藝術品除了具有投資保值的價值，更將她的豪宅打造成如畫廊般優雅的空間。不少網民紛紛驚嘆：「以為只是簡約裝修，原來是將幾千萬掛在牆上」、「品味與財力兼備的真富婆！」

Jisoo獲讚藝術品味極高。（IG@sooyaaa__）