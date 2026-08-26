BLACKPINK Jennie新歌揭示內心世界！MV為何敢由20歲GenZ導演主理

BLACKPINK成員自從各自成立工作室後，Jennie（金珍妮）便專注錄製歌曲，產量成為四人之冠。她將於本周五（28日）推出全新數位專輯《Fallen Angel》，由年僅20歲出頭的「sunburnkids」執導音樂電影。到底全球知名的Jennie，為何會選擇這位僅約3.6萬追蹤者的年輕人？



Jennie早已公開新歌

早在今年美國芝加哥Lollapalooza的演出中，Jennie便率先公開新歌〈FALLEN ANGEL〉，以「墮天使」的意思抒發內心世界，當中歌詞「別遺下墮天使孑然一身」及「我們所在之處即是家」，闡述她對人間溫暖與歸宿的展望。

Jennie在Lollapalooza率先公開新歌〈FALLEN ANGEL〉。(Getty Images)

Jennie在Lollapalooza率先公開新歌〈FALLEN ANGEL〉。(Getty Images)

呈現Jennie的內心世界

在該次表演的訪問中，Jennie透露下個計劃將據自身現況和當下想法來進行。而宣布推出數位專輯後，其所屬經紀公司Odd Atelier亦形容，對Jennie而言是個真情表白的個人空間。

Jennie最新專輯透露內心世界。(IG@sunburnkids)

《Fallen Angel》周五推出

數位專輯《Fallen Angel》將於香港時間2026年8月28日正午12時面世，共收錄3首歌曲：〈FALLEN ANGEL〉、〈HEAVEN〉及〈Less than a Lover〉。同時推出實體專輯版本，特別加入〈sweettooth〉、〈lockitdown〉和〈Face〉3首新歌。

數位專輯《Fallen Angel》將於香港時間2026年8月28日正午12時推出。(IG@jennierubyjane)

Jennie專輯預告內心渴望

在公開新數位專輯的同時釋出MV預告，可見小孩在窗邊自白：「人類貪婪驅使自己變得沉重。即便這樣，小孩啊！像我般閉起雙眼，我們能夠飛翔，非常自由地。」Jennie同時分享照片：她穿上紅衣，其中一張背上長翼；另一張則失去了，並表示「終有天它會全部合理的。」以表達歸屬與希望。

Jennie專輯導演是位20歲出頭年輕人？

這次Jennie大膽與年輕導演合作，「sunburnkids」透過復古及華麗的佈置造型，帶出Jennie的內心情感。同時結合昏暗燈光和怪誕的暗黑畫面，營造出迷幻似真的氛圍。雖然畫面夢幻迷人，不過為甚麼Jennie會敢與一位僅3.6萬粉絲、經驗不算豐富的GenZ導演合作，而不是打安全牌，採用一位知名大導演呢？

這次Jennie大膽與年輕導演「sunburnkids」合作。(IG@sunburnkids)

連Travis Scott都轉發其作品

「sunburnkids」網上簡介不多，原名Lee Eun-chan，於2005年出生，為韓國首爾創作工作室BORDI的一員，多數為雜誌及藝人專輯拍攝封面，包括日本網上時尚媒體《sabukaru》及獨立紙本刊物《KING KONG》，前者更曾形容其拍攝風格為敍事性、同理心和具靈魂的。早前他的作品更獲得Travis Scott的喜愛和轉發。

「sunburnkids」拍攝風格為敍事性、同理心和具靈魂的。(IG@sunburnkids)

「sunburnkids」曾與ALL DAY PROJECT合作

他曾與韓國團體ALL DAY PROJECT成員Bailey和Tarzzan合作，拍攝Protocol Index 2025秋冬系列概念照。今年初，他亦為有份出演《篡位》及《比天堂還美麗》的演員崔喜珍拍攝品牌宣傳照，利用其怪誕的畫風結合服裝造型，打造出一種獨特的童趣玩味。

「sunburnkids」曾與ALL DAY PROJECT合作。(IG@sunburnkids)

「sunburnkids」為演員崔喜珍拍攝品牌宣傳照。(IG@sunburnkids)

「sunburnkids」也是位歌手

他亦多元發展，在14歲開始為別人造型，其後開設個人時尚品牌1.7KG，名字取自其在母親腹中7個月時早產的重量。2024年，他更進軍樂壇，在9月30日推出單曲〈Red Cheek Boys〉，翌日公開出道專輯《Elephant on the Room》。

期待他與Jennie的合作，將會帶來怎樣的視覺效果呢？