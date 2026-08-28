變形金剛｜85歲柯柏文配音Peter Cullen離世　40年經典聲音成絕響

荷里活傳奇配音巨星彼得庫倫（Peter Cullen）驚傳離世，享壽85歲！經紀人凱文莫特利於8月27日證實噩耗，透露彼得庫倫於週三在洛杉磯家中安詳辭世，臨終前家人隨侍在側。



彼得庫倫最著名的代表作，莫過於自1980年代起為《變形金剛》系列中博派領袖「柯柏文」（Optimus Prime）獻聲，一路到7部《變形金剛》真人電影皆由他配音，低沉且極具威嚴的嗓音陪伴無數影迷長大。

由《變形金剛》製作成動畫電影開始，配音便一直由配音演員Peter Cullen擔任，至今長達近40年。（imdb）

經典嗓音取材越戰老兵哥哥！堅強且溫柔打造柯柏文靈魂

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彼得庫倫自1980年代動畫版《變形金剛》開始飾演柯柏文，2007年更受名導米高比爾（Michael Bay）邀請，重返真人版電影《變形金剛》系列，跨足電影、動畫與電玩遊戲近40年。

他曾透露，柯柏文的聲音靈感源自於自己的親哥哥海軍陸戰隊老兵拉里：

哥哥從越戰歸來後展現出的冷靜、掌控力與威嚴深深打動了我，我將他的生活態度融入柯柏文，一種結合了平靜、尊嚴與力量的特質。

除了正氣凜然的柯柏文，彼得庫倫也是《小熊維尼》中總是憂鬱沉靜的「屹耳」代言人，甚至曾親口證實屹耳是他最愛的角色之一。此外，他還曾為1987年經典電影《鐵血戰士》中的外星獵人獻聲喀嗒聲，並為《霹靂遊俠》中的敵對車款KARR配音。儘管成就斐然，他過去受訪時仍謙遜表示：

演藝圈沒有什麼是永恆的，我從不把這份工作視為理所當然。

家屬悲痛悼念！盼世人銘記：要夠堅強才能保持溫柔

彼得庫倫留下了四名子女，他的家人在聲明中表示：「他在愛的家人陪伴下平靜離世，並活在全世界無數好友與影迷的心中。」並在悼念聲明中感性表示：「希望大家能以慈悲、誠信與忠誠奉獻社區，延續他卓越的精神遺產，並永遠記住要夠堅強，才能保持溫柔。」

這位「博派總司令」的聲音如今成為絕響，全球無數影迷與娛樂圈好友紛紛湧入社群平台，哀悼這位賦予鋼鐵英雄溫暖靈魂的偉大配音大師。

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