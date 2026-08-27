《小丑回魂》初代潘尼懷斯Tim Curry離世　影歌雙棲遺留無數經典

英國知名男星添古里昨天深夜去世，享壽80歲。他生前以邪典電影《洛奇恐怖晚會》走紅，其在電視迷你劇《小丑回魂》中飾演初代「跳舞小丑潘尼懷斯」也是生涯代表作之一。



路透社報導，添古里（Tim Curry）的經理人表示，添古里昨天（8月26日）在洛杉磯的家中安詳離世。他的死因尚未公布，但他健康狀況欠佳已有一段時間。

Tim Curry（Instagram@officialtimcurry）

Tim Curry是初代「跳舞小丑潘尼懷斯」、代表作《洛奇恐怖晚會》《小丑回魂》《搞乜鬼奪命雜作2》：

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美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，添古里為影歌雙棲的英國藝人，1946年出生於英格蘭切希爾（Cheshire），演藝生涯始於倫敦西區（West End）。

此後數十年間，添古里在演藝圈獲得格林美獎（Grammy Awards）及東尼獎（Tony Awards）提名，並獲得1座日間艾美獎（Daytime Emmy Awards）及其他獎項肯定。添古里以陰森的笑容和令人畏懼的笑聲著稱，經常在荷里活電影中飾演反派角色，時而帶有喜劇色彩，讓他得以展現其招牌式浮誇演技。

他最為人熟知的角色是在1975年邪典電影《洛奇恐怖晚會》（The Rocky Horror Picture Show）中飾演變裝科學家法蘭克博士（Dr. Frank-N-Furter）。

在電視劇方面，添古里則以恐怖迷你劇集《小丑回魂》（It）中「跳舞小丑潘尼懷斯」（Pennywise）一角，為影迷所熟知。潘尼懷斯是手持氣球的邪惡小丑，以兒童為獵物，有時也會捕食成年人。《小丑回魂》改編自美國作家史提芬京（Stephen King）的小說，之後又改編為同名電影《牠》。

添古里的其他知名電影作品還包括1992年《寶貝智多星2之玩轉紐約》（Home Alone 2: Lost in New York）、1993年《三劍客》（The Three Musketeers）、1998年《愛登士家庭回歸》（Addams FamilyReunion）、2000年《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）及2001年《搞乜鬼奪命雜作2》（Scary Movie 2）等。

添古里生前住在洛杉磯，終身未婚，也沒有子女。他除了是作曲家和歌手，也曾與自己的搖滾樂團演出，並推出數張專輯。

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