陳自瑤迎45歲生日圓夢化身「西域公主」　絕美寫真大展逆齡緊緻肌

撰文：種嚶嚶
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陳自瑤（Yoyo）日前迎來45歲生日，為了慶祝這個特別的日子，Yoyo特意在社交平台分享了一組極具異域風情的寫真美照，化身美麗的「西域公主」，為自己送上獨一無二的生日禮物。

陳自瑤迎45歲生日化身「西域公主」曬絕美異域寫真。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤生日化身「西域公主」

相中可見，Yoyo身穿一襲精緻華麗的米白色民族風長裙，頭戴耀眼的皇冠與輕盈頭紗，配上精緻的耳環與腰飾，整體造型仙氣飄飄。她時而對著鏡頭露齒甜笑，展現迷人親和力；時而倚站在古色古香的木門前，或在充滿異域建築風情的背景下擺出各種優雅迷人的姿態。

45歲陳自瑤皮膚白皙緊緻。（IG@chenchiyiu）

令人驚嘆的是，即使在近距離鏡頭下，45歲的Yoyo皮膚依然白皙透亮、緊緻無瑕，臉上的蘋果肌飽滿且毫無歲月痕跡，逆齡狀態堪稱完美，展現出她十足的少女感與獨特的優雅氣質。

45歲陳自瑤皮膚白皙緊緻。（IG@chenchiyiu）
45歲陳自瑤皮膚白皙緊緻。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤凍齡狀態驚豔網民

Yoyo在社交平台上感性發文寫道：「每年生日，都希望為自己實現一些小小的願望。今年，為自己圓了西域公主夢！繼續熱愛生活、繼續探索，繼續成長。Happy Birthday to me！」帖文一出，大批網民及圈中好友紛紛留言送上祝福，狂讚她的「西域公主」造型美艷動人，更驚歎其保養功力：「這膚質說是20多歲都有人信！」、「歲月完全沒在她臉上留下痕跡」、「凍齡女神名不虛傳」。

陳自瑤零瑕疵狀態驚豔網民。（IG@chenchiyiu）
陳自瑤零瑕疵狀態驚豔網民。（IG@chenchiyiu）
陳自瑤零瑕疵狀態驚豔網民。（IG@chenchiyiu）
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