孫宇晨前度曾穎被逼手洗內褲7年遭拋棄！隔空喊話景甜:教你洗內褲

幣圈話題人物孫宇晨，近日爆出將內地知名女星景甜及其父母告上法庭，追討高達3000萬人民幣的「彩禮」，甚至發布名為《我的女友景甜》的萬字長文大爆與景甜相戀的私密細節，引發熱議。除此之外，與孫宇晨相戀長達七年的前女友曾穎亦在社交平台痛爆舊情，揭開了一段令人咋舌的「豪門洗褲史」。

演員景甜，最近被卷入孫宇晨追告三千萬風波。（微博＠景甜）

曾穎暈倒遭男友婉拒送醫院

據悉，身為早稻田高材生的曾穎自2017年創業初期便陪伴在孫宇晨左右，不僅傾盡畢生積蓄全力支持男方事業，更心甘情願充當「幕後推手」。為幫男友營造熱度，她曾一人分飾多角，瘋狂註冊高達220個社交平台小號洗板刷好評，兼任免費公關撰寫寫作文案。曾穎陪伴對方走過最艱苦的日子，在創業期間曾穎因吃沙拉度日，最後營養不良暈倒，竟被男方以「美國醫療費太貴」為由拒絕送去醫院，要她憑意志「自己振作」。

曾穎暈倒遭孫宇晨拒送醫院。（X@@zengying1107）

孫宇晨「高情商」套路逼女友手洗內褲

曾穎爆料指出，孫宇晨曾向她透露，自己與前女友旅遊時，曾以「幫忙洗內褲就結婚，不洗就分手」作為所謂的「高情商測試」。最終，前女友因拒絕幫他洗內褲，隨即遭到孫宇晨斷崖式分手。被愛情洗腦的曾穎立下「一生一世為他洗內褲」的誓言，她更在網上詳細公開了這套令人歎為觀止的「尊貴CK內褲極致手洗SOP」。

曾穎爆孫宇晨「高情商」套路逼女友手洗內褲。（X@@sunyuchentron）

曾穎表示，在一起多少天，自己就這樣為他手洗了多少條內褲。然而「共患難易，同甘苦難」，男方暴富後一句「我以後的內褲要日拋」便將多年情誼打碎，伴隨著那些起球的舊內褲一起徹底破裂。分手時男方更冷酷拋下一句「我們咖位都不一樣了」，狠甩女友。

曾穎爆孫宇晨「高情商」套路逼女友手洗內褲。（X@@zengying1107）

曾穎爆孫宇晨「高情商」套路逼女友手洗內褲。（X@@zengying1107）

舊日愛稱「甜甜」引揣測

更搞笑的是，有網民翻出孫宇晨在與曾穎長達七年的戀情中，曾親暱地稱呼曾穎為「甜甜」或「甜寶」。如今結合他公開承認早於2007年就將景甜視為「白月光」的言論，網民紛紛質疑他當年只是把對景甜的情感投射在曾穎身上，當對方是替身。如今孫宇晨向景甜追討巨款引發轟動，曾穎見狀在網上隔空喊話景甜：「請聯絡我，我教你怎麼洗內褲！」

曾穎隔空喊話景甜：教你洗內褲。（X@@zengying1107）