內地女星景甜遭身價過百億的幣圈富豪孫宇晨提告，被追討彩禮3000多萬人民幣（約台幣1.35億元），雙方進入司法程序，孫宇晨更寫下6000字長文《我的女友景甜》詳細描述兩人相戀到因為海外代孕和費用而分手的過程。



孫宇晨今日（8月28日）接受內媒《鳳凰網》專訪，除了回應發長文舉動，更提到拒絕女方討要5000萬美元取卵的關鍵，是因為聽了AI「Claude」的建議並稱「Claude」回覆他，「對於愛情，我不關心，也不理解。但是你不能把這5000萬美元給她。」



不過內媒《新浪科技》則發文稱Claude的產品設計邏輯是，只提供參考信息，引導用戶自行權衡判斷，不會給出這麼斬釘截鐵的指令。更就孫宇晨說法向Claude進行求證，Claude則回覆稱原文出現的「對於愛情，我不關心，也不理解」這類生硬冰冷的表述，也不符合Claude日常探討情感話題時溫和共情的表達風格。



景甜工作室駁赴美代孕斥「碰瓷」 幣圈大亨孫宇晨提告追討¥3千萬

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拒絕支付5000萬美元取卵費稱Claude回應「不能給」

據《鳳凰網》報道，孫宇晨寫下長文多達6000字，是自己花了十幾個小時、幾乎兩個晚上沒睡覺寫出來的。對於文末特別標註「純屬虛構」，他解釋道：「絕大多數是符合我意願的真實陳述，雖然沒辦法保證每個細節100%，但至少我怎麼想、怎麼說的，這一點是100%確認的。」

長文中提到雙方一度協議代孕，景甜飛往美國洛杉磯，第8天時突然電話聯繫孫宇晨，並開口要求5000萬美元現金（約港幣3.9億元）而孫宇晨拒絕支付這筆錢。

他的6000字長文中曾描述，用AI工具「Claude」跑遍資產，並問AI：「她不再愛我了嗎？」Claude冷酷回應：「對於愛情，我不關心，也不理解。但是你不能把這5000萬美元給她。」

疑似孫宇晨文中提到二人見面的馬爾代夫索尼娃賈尼。（微博＠景甜）

孫宇晨受訪時提到公司每天千萬美元的決策都由AI執行，他向來「無條件信任AI」，但這是他人生第一次對AI的決策產生質疑與迷茫。

他事後將寫好的文章發給Claude看，結果Claude還有點不高興，回應他：「你自己的感情問題，其實跟我做的決策沒關係」，表明不願幫忙「背鍋」，讓他感到相當無奈。不過他認為Claude的建議確實影響了他的想法。

孫宇晨也稱發文並非為了行銷，純粹是情緒抒發：「我也不是個機器嘛，我也是一個人，我也不是純AI，我也有一些想法想表達。」

波場TRON創始人孫宇晨。（網絡圖片）

孫宇晨去年11月20日通過電話斥620萬美元拍得意大利藝術家Maurizio Cattelan作品《Comedian》後，在社交平台上傳與這作品合影的照片。（X@sunyuchentron）

孫宇晨稱和景甜「現在沒有聯絡了」，更稱彩禮訴訟「可能也是我們兩個之間唯一的聯繫了」。《鳳凰網》記者詢問為何在分手後仍要大動作起訴討回彩禮？他則稱，這不僅是律師的建議，光想這件事對他心理消耗就很大，將全權交由司法處理。