陳宇琛爆爸爸石修聽力僅剩6成　曾拒戴助聽器難跨越心理關口

78歲圈中「不老男神」石修近年因佩戴助聽器現身節目，引起不少影迷關注。其兒子陳宇琛（Sam）日前接受專訪，首度揭露父親聽力問題的經過，並指石修從最初心態抗拒到如今豁達面對的心理歷程，更透露兩歲女兒如何以獨特方式與爺爺互動，場面極為溫馨。

石修78歲仲係咁型！（threads@sheksau）

有網民野生捕獲石修，魅力不減。（Threads）

聽力問題早在5年前出現

陳宇琛透露，父親石修的聽力問題其實早在五、六年前已初現端倪。起初石修發現聽力逐漸退化，但對於要接受並「依賴外物」來維持日常生活，心理上一度難以跨越關口：「當初要接受依賴外物係一個關口，到終於行出第一步戴助聽器時，聽得清晰之餘，又會覺得太雜音、太嘈，需要時間大腦去sort out。」陳宇琛將戴助聽器比喻為初次配戴新度數眼鏡，需要時間調整與習慣。如今石修已完全適應，每次外出都會佩戴，維持最佳的演藝與生活狀態。

石修為摯友米雪的演唱會擔任表演嘉賓。（小紅書）

兩歲孫女化身小幫手

除了家人的體諒，家庭新成員更為石修帶來無限歡樂。陳宇琛表示，家中並未因父親聽力衰退而感到困擾，反而特別教導兩歲的女兒如何與爺爺溝通：「我哋會叫囡囡講嘢要清晰、聲量要大，或者直接走到爺爺身邊講。」如果石修未有即時反應，孫女便會走過去輕拍爺爺。陳宇琛笑言，這種互動非但沒有形成溝通障礙，反而增加了爺爺與孫女之間的肢體接觸，讓這份跨代情誼更顯深厚。

林佑蔚陳宇琛的囡囡好可愛。（IG@itscamilleadeline）

石修聽力僅剩約六成

事實上，石修早前亦坦言其聽力僅剩約六成，主因年輕時極度熱愛音樂，經常戴耳機聽歌、吹色士風及打鼓，長期處於高分貝環境造成不可逆轉的損害。為了保持幕前專業及有型形象，石修當年更豪花逾5萬元訂造耳蝸型隱形助聽器，並準備多款顏色配襯服飾。如今有兒子陳宇琛與孫女的全心陪伴，這位凍齡男神依然展現出豁達優雅的極佳狀態。