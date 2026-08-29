羅家英稱家族男丁不長命預估壽命剩8年　深情剖白望走先過汪明荃

羅家英（家英哥）與汪明荃（阿姐）結婚多年，一直是圈中的模範夫妻。近日家英哥接受訪問，大談人生觀與夫妻相處之道。經歷過多次癌症的他直言「時間不等人」，透露預計自己壽命只剩8年，並深情剖白望「走先」過阿姐。



羅家英接受傳媒訪問大談人生觀。（葉志明攝）

身份證報細一歲 直言羅家男人不長命

家英哥去年9月慶祝80歲大壽，他受訪時自揭當年為方便用兒童身份證去廣州學戲，於是將身份證報細了一歲。他坦言從沒想過自己能活到80歲，因為羅家男性多數不長命：「爸爸66歲走，九叔69歲走，羅家會（叔父）只有四十多歲，伯父（羅家樹）71歲，全部都不長命。」他表示能捱過病痛活到今天，還有精神和記憶力，已經非常難得。

為去廣州跟伯父羅家樹學戲身份證報小了一歲。（香江梨園專頁）

直言羅家男性都不長命。（香江梨園專頁）

家英哥預計壽命得8年，想做多五年

家英哥去年前列腺癌復發，一直靠藥物抑制癌細胞擴散。醫生指藥物能控制8年，即預估活到88歲，他豁達表示：「算起來還剩七至八年時間，所以我應該努力勤奮。」提到阿姐打算3年後退休，家英哥明言拒絕一刀切：「我同佢講，你有你退，我再做5年先退。」期望餘生能拍多套好電影及傳承粵劇。

羅家英歷經四度確診癌症，預計壽命得8年。（葉志明攝）

羅家英與汪明荃商量退休。（IG@wang_liza）

談與阿姐夫妻相處之道

與阿姐相處超過30年，家英哥直言雙方已摸熟脾性。被問到阿姐性格強勢，他笑指日常小吵小鬧實屬正常：「阿姐最鍾意講道理，只要你有道理，你嘅道理比佢更有道理，佢就會收聲！」他坦言自己從不拍馬屁，生活細節全交由阿姐話事，自己只在大是大非上出主意，進退有度。

汪明荃與羅家英體驗不丹結婚儀式。（資料圖片）

羅家英和太太汪明荃非常恩愛。（IG@wang_liza）

睇化生死望走先過太太

提到生死課題，家英哥坦言與阿姐甚少談及，以免影響對方心情。他對生死早已看淡，但最放不下的始終是太太。他深情剖白：「最好係我走先，佢可以照顧我；如果佢走先都無妨，我一定會好好照顧佢。」家英哥強調，無論如何最大的心願就是想阿姐身體健康、生活開心，恩愛之情溢於言表。

對此，曾四度患癌的家英哥煞是感觸，並透過自身經歷勉勵觀眾：「人生就好似沙咁，因緣而聚，就係咁簡單，我用呢個方式開解自己。」（資料圖片）