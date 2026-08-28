79歲汪明荃首談小產往事無悔膝下無兒　自認「冇耐性唔鍾意教人」

剛踏入79歲的「阿姐」汪明荃，近日與家人及身邊好友展開連串慶祝活動，並在社交平台上載了由孝順契女沛妍精心安排的生日飯局照片。日前汪明荃作客新城電台節目《余生對話》，罕有地在節目中真情流露，深度剖白內心世界。

汪明荃近日與家人及身邊好友慶祝79歲生日。（IG@wang_liza）

汪明荃透露曾不幸小產

當在節目談及「傳承與人生遺憾」的環節中，主持問及生命中是否有未竟的遺憾或沒有孩子是否屬畢生遺憾時，汪明荃表現得十分坦然，直言心中並無遺憾，更首度公開了一段鮮為人知的往事，透露自己曾經不幸小產：「我試過有一次小產，之後就冇再有（身孕）啦。」

汪明荃作客新城電台節目《余生對話》。（Youtube@新城知訊台）

珍惜當下學會放下

在訪問片段中，阿姐提起這段往事時語氣異常冷靜平淡，宛如在述說旁人的故事一般，可見她早已將昔日的傷痛徹底放下。雖然未能與丈夫羅家英建立屬於自己的完整家庭，但阿姐以積極樂觀的心態看待這段過往。她笑言如今養育子女責任重大，現階段反而可以將所有時間和心思放在照顧自己與另一半身上，過好當下的每一天，因此不把膝下無兒女當成人生憾事。

汪明荃坦言膝下無女兒不後悔。（Youtube@新城知訊台）

坦承「冇耐性唔鍾意教人」

除了坦然面對過往的經歷，汪明荃更在節目中直言現今社會養育孩子的壓力極為沉重，當中教育更是重中之重。她深入剖析個人性格，坦承自己「冇耐性，亦唔鍾意教人」，並指自己的精力有限，自問難以將教育子女這件大事做到最理想的程度。

汪明荃坦承「冇耐性唔鍾意教人」。（Youtube@新城知訊台）

提及謝霆鋒謝婷婷倍感慰藉

此外，身為「契媽」的阿姐，一直以來都將謝婷婷、謝霆鋒等後輩視如己出。她在節目中回憶起當年陪伴他們長大、帶他們到馬會游泳、教他們做大戲的溫馨點滴；她更透露至今與婷婷依然保持緊密聯繫，對方每次返港時亦會帶著子女前來探望，讓她倍感慰藉與溫暖。

已經79歲的汪明荃狀態驚人。（IG@wang_liza）