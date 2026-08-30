69歲湯鎮宗半退休復出拍戲晒劇組盒飯　凍齡狀態大勝弟弟湯鎮業

現年69歲的資深演員湯鎮宗，近年甚少拍戲，他曾在接受訪問時直言在演藝事業上已經「無欲無求」，更指現時已經處於半退休狀態，享受平淡生活。近日湯鎮宗在內地社交平台小紅書上發布了一段短片，與網民分享他在劇組的午休時光。片中的湯鎮宗精神奕奕，向鏡頭展示自己享用的劇組飯盒，並大方分享了自己昔日拍戲時的飲食習慣。



資深演員湯鎮宗在小紅書分享劇組盒飯，預示著有新劇拍。（影片截圖）

湯鎮宗年輕時風度翩翩，英氣十足。（影片截圖）

停工逾一年再食劇組飯盒

影片一開始，湯鎮宗穿著一身休閒唐裝，坐在木桌前準備用膳。他對著鏡頭表示：「又到中午放飯時候了，今天的飯盒很不一樣，好像一個很久沒有見的老朋友了，因為我一年多沒有拍攝啊。」隨後，他打開該個三餸一飯的飯盒向大家展示，並笑言這個情景令他想起了電影《喜劇之王》中的經典對白：「我記得看《喜劇之王》有個對白，就是演員最重要有飯盒，沒有飯盒就沒有開工。」

湯鎮宗說自己一年多沒拍劇了。（影片截圖）

《喜劇之王》經典台詞。（影片截圖）

《喜劇之王》經典台詞。（影片截圖）

自爆昔日拍戲食極少：怕肚子脹起來

雖然湯鎮宗在片中看來相當期待這頓午餐，但他亦憶述起自己以前拍戲時的習慣，坦言當年甚少吃完整個飯盒。他透露，以前在劇組放飯時，往往只是隨便吃幾口便不吃了。他解釋背後的兩大原因，首先是因為要準備接下來拍攝的對白；其次則是出於演員的形象管理：「還有怕吃得太撐，肚子脹起來不好看。」為了在鏡頭前保持最佳狀態而選擇捱餓。

湯鎮宗坦言自己以前拍戲時通常只隨便扒兩口便停筷。（影片截圖）

湯鎮宗怕吃得太飽會導致肚子發脹凸出。（影片截圖）

經歷過昔日為了工作和身形而節食的日子，如今再次吃起劇組飯盒，湯鎮宗在影片尾聲不忘語重心長地勸勉觀眾。他一邊吃一邊對著鏡頭直言：「所以大家不要學我啊，要好好吃飯，把飯吃完，吃得香知道嗎？」提醒大家要注重健康，好好享受每一餐。

湯鎮宗籲網民勿學自己：要好好吃飯。（影片截圖）

湯鎮宗中年狀態超越湯鎮業

湯鎮宗早年憑藉內地劇集《封神榜》與《外來妹》走紅，近年長居內地、過著半退休生活，甚少公開亮相。早年間女兒湯洛雯與馬國明舉行婚禮，他便憑帥氣的外形成為全場焦點。

湯鎮宗出席女兒湯洛雯與馬國明的婚禮。（IG@roxannetong）

湯鎮宗與弟弟湯鎮業同樣畢業於無綫第八期藝員訓練班，兩兄弟年輕時同樣有著俊朗外表，拍過不少膾炙人口的影視作品，湯鎮業更是「無綫五虎將」之一，二人深受女影迷歡迎。將近七十歲的湯鎮宗狀態保持得極佳，雖然身材稍微發福，但氣色依舊出眾，以他的年紀來說，算是保養得非常不錯，看上去比弟弟湯鎮業還年輕。

湯鎮業（左）與哥哥湯鎮宗（右）。（Weibo@汤镇业）