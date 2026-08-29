蘇韻姿單身3年首錄內地戀綜　獲讚似足阿Sa成功配對183cm男模

現年33歲的蘇韻姿（Andrea），早前在內地拍攝了近年新興的微綜藝形式戀愛真人騷《Flip戀愛局》，最終配對成功，與獲一致推舉為全場最帥氣、身高183cm、現職模特兒的陳煉配對成功。



33歲蘇韻姿首戰內地戀綜《Flip戀愛局》。（公關提供）

6位猛男嘅個人資料（公關提供）

與猛男身體接觸嚇到狂捽手指

《Flip戀愛局》節奏明快，在頭兩輪的「盲選」項目中，Andrea只能憑6位參加者的「自我介紹」、「歌聲」及「手部觸感」去判斷淘汰哪兩位，之後再與餘下的4名進行連串對話及討論，進一步了解各人價值觀。由於節目一開始，Andrea即要被6位「隱形猛男」強攻，還要面對不少身體接觸，難怪Andrea數度表現緊張，更不時捽手指兼傻笑。

面對身體接觸，Andrea其實有怕醜豬一面。（公關提供）

獲6猛男狂讚可愛似足阿Sa

節目期間，Andrea分享了不少愛情觀，談到擇偶條件，她透露喜歡有才華、專一、獨立且不粘人的男士；對於年下男，Andrea明顯抗拒，理由是家裏已有兩個弟弟！最搞笑的，是Andrea對於Dirty Shoes有股莫名的抗拒，其中一位參賽者便因「鞋子太髒」被淘汰。戀愛經驗方面，Andrea節目中透露前後共拍了4次拖，亦從來沒有試過同居。除了Andrea，六位參賽者亦各自分享了戀愛經驗及對Andrea看法，值得留意的是，全部參賽者都直指Andrea很可愛、很Young，更有參賽者覺得Andrea似足阿Sa（蔡卓妍）。

Andrea堅拒年下男，但呢位弟弟好靚仔吓喎，仲有啲似Jeffrey魏浚笙添呀！（公關提供）

個個都一致大讚Andrea可愛。（公關提供）

經過數輪深入了解，最終剩下1號AJ及３號陳煉與Andrea進行深度Q&A，當中最啜核的問題是—「與另一半性生活不諧和，會繼續和他在一起嗎？」起初Andrea斬釘截鐵表示會，並豪言指很多恩愛的公公婆婆，也絕不可能每日有性生活。不過當3號陳煉說「不和諧性生活」有機會導致出軌時，Andrea即被說服，並馬上將答案改為No；反觀1號的AJ，無論勸說Andrea的理由多有道理，Andrea都近乎不為所動。

陳煉呢度個答案，明顯打動咗Andrea。（公關提供）

Andrea同陳煉有勁多粉紅Moment。（公關提供）

成功配對183cm靚仔男模

其實由節目中段開始，已看得出Andrea對3號陳煉有明顯偏愛，不但玩遊戲時多次整蠱陳煉，又經常對著陳煉甜笑甚至哈哈大笑，與怕醜的陳煉形成強烈反差萌。其實Andrea心繫陳煉亦是絕對有根據的，雖然1號AJ表達能力較好，但在其中一條問題「願不願意和另一半各自回家過年」，3人雖然同時回答不願意，但知道Andrea屋企在加拿大的陳煉，更貼心地回答：「我可以在自己家鄉過完年再飛去你家。」甜度爆燈！ 最終Andrea與陳煉這對「冷熱反差CP」在節目中配對成功，問到Andrea與陳煉後續發展，Andrea坦言了解中：「識咗個新朋友咯，都有傾吓偈，之後嘅嘢隨緣啦。」

呢條問題勁刁鑽，但估唔到陳煉可以說服到Andrea改答案。（公關提供）

Andrea透露由於過往太專注工作，故此已有足足超過三年時間沒有拍拖，就連家人亦忍不住追問：「屋企人都有問，好似見你冇拍拖一段時間，咁啱今次有呢個機會，拍到自己好奇嘅題材，因為呢一、兩年，內地都開始行緊微綜藝，而我自己又係第一次體驗戀愛節目、真人騷同埋全程普通話拍攝，所以都好玩，自己都想探索更多類型嘅工作同拍攝。」Andrea又直指透過是次拍攝，亦增加了自己對愛情的了解。

蘇韻姿最終與男模陳煉配對成功。（公關提供）