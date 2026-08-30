《宮》李勇週44歲心肌梗塞驟逝　粉絲湧入社群道別追憶生前身影

韓國演員李勇週驚傳猝逝，享年44歲。李勇週的友人29日透過他的社群帳號公布死訊，沉痛寫道：「我的朋友李勇週突然離世，謹此告知大家。」



根據韓媒報導，李勇週因心臟麻痺（心肌梗塞）驟逝。

李勇週心肌梗塞驟逝，享年44歲。（李勇週IG）

李勇週模特兒出道，後轉型為演員，以韓劇《宮》打開知名度，新兵「李勇週一兵」角色為人熟知：

+ 2

家屬預計31日為他舉行告別式，友人悲痛表示：

面對這個突如其來的消息，至今仍難以置信。希望大家能一起記住勇周人生最後一段路，並以溫暖的心為他祈福。謹祝逝者安息。

李勇週以模特兒身分出道，之後轉型成為演員，活躍於電視及電影圈。他於2004年透過電影《都馬安重根》踏入影壇，陸續演出2005年MBC《你好！弗蘭西斯卡》、2006年MBC《宮》等作品，逐漸打開知名度。

此後，他參與tvN《沒禮貌的英愛小姐》系列、《黃金口袋》及《壞刑警》等多部戲劇，也曾演出電影《我的B型男友》等，影視作品相當豐富。其中，李勇週以tvN軍旅情境喜劇系列中的新兵「李勇週一兵」一角最為人熟知。他在劇中生動詮釋迷糊又充滿人情味的新兵，身為主要演員之一，憑藉該角讓更多觀眾記住他的名字與面孔。

2022年，他也曾特別出演ENA軍旅劇《新兵》，再度以軍旅題材作品與觀眾見面。就目前已知的演出紀錄而言，《新兵》也成為他的遺作。

李勇週猝逝的消息曝光後，大批粉絲及親友湧入他的社群平台留言，追憶他生前的身影並表達哀悼。

【延伸閱讀】韓歌手林英浩逝世 未婚女友以「妻子身份」送終 最後告白引淚崩（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 7

延伸閱讀：

南韓童顏女神YTR「胸前開洞」現蹤九份 品嘗美食網直呼：大籠包

千萬網紅爆「和友人性侵女子」已出庭受審 受害者曝當下「聽到拍片聲」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】