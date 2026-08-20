日本初代網紅日下鏡突離世　昔神級化妝引轟動　死前5日還在歡慶

日本網路圈傳來憾事！日本知名網紅、Niconico直播早期代表人物之一的日下鏡（活動名稱為クサカアキラ）驟然離世，享年39歲。家屬19日透過她的推特發布訃聞，證實日下鏡8月18日因急性心臟衰竭過世，並表示葬禮只開放親屬參與，同時感謝生前一路支持日下鏡的粉絲。



家屬昨天透過官方推特證實，日下鏡因急性心不全安詳已在8月18日離世，家屬也表示，希望外界理解並體諒家屬希望低調送別的心情，因此葬禮不對外開放，只由親屬參與。最後向一路支持他的粉絲致謝：「生前非常感謝大家對クサカアキラ的支持。」

日下鏡（クサカアキラ）驟然離世，享年39歲。（IG@akira_kusaka）

日下鏡（クサカアキラ）是日本美妝直播元老：

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日下鏡自2009年Niconico剛起步時便開始進行直播，最開始她做的就是化妝直播，讓觀眾見證從素顏到完成的過程，前後變化的差異引發巨大回響，甚至其中一場直播被譽為「傳說級化妝」，就連許多台灣民眾都看過。

此外日下鏡還會在直播中唱歌、跳舞、遊戲實況、聊天或主持，內容相當廣泛，加上個性豪爽直率，獲得許多觀眾喜愛。尤其她的家人也常入鏡參與直播、一起唱歌跟演奏樂器，看得出一家人感情融洽。

除了在網路活動超過15年，日下鏡還跟搭檔一起開酒吧「Bar ChemmyKiller」，從網路世界延伸至現實生活。2025年底日下鏡宣布將酒吧事業全數交由搭檔接手，而8月13日她也才在推特發文歡慶酒吧開幕10週年，短短5天後卻傳出因心臟衰竭離世，突如其來的噩耗令外界震驚。

包括知名網路意見領袖西村博之、Niconico官方代表栗田穣崇等人也紛紛發文悼念。一代日本網路直播先驅就此謝幕，也讓不少長年追隨他的粉絲感到不捨。

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