韓歌手林英浩逝世　未婚女友以「妻子身份」送終　最後告白引淚崩

韓國歌手林英浩（임영호，Y Story）驚傳於本月11日離世，享年49歲。根據韓媒報導，他已於7月13日完成告別式，目前安葬於濟州良志公園。噩耗曝光後，陪伴他多年的女友也透過他的社群平台發表長文，透露自己以「配偶的心情」為他送完人生最後一程，一席真摯告白令無數網友鼻酸。



林英浩的女友於7月15日在林英浩的社群平台發文表示，因兩人相伴多年，早已如同家人，因此她決定以「妻子的心情」替他完成三日喪禮。她感謝所有親友、粉絲前來送別，讓林英浩在人生最後一程並不孤單，也透露他目前安葬於濟州良志公園第二追思堂，希望大家未來仍能前往探望、為他祈福。

韓國歌手林英浩（임영호）驚傳於本月11日離世，享年49歲。（Instagram@ystoryband）

摯愛女友堅強守靈 訃聞「配偶」欄引人淚崩

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最令人動容的是，她寫下給林英浩的最後一封信：

直到最後，你擔心的都只有我。你曾唱著『妳是我最後的愛』，沒想到我真的成了你最後的愛。謝謝你，希望下輩子我們能更早相遇，再多愛彼此一點，我愛你。

字字句句流露對摯愛的不捨，也讓不少網友看完忍不住落淚。

事實上，先前公開的訃聞中，女友的名字與林英浩的姊姊一同列在家屬名單中，身分更被標註為「配偶」，引起外界關注。她也解釋，雖然兩人並未正式登記結婚，但因長年相伴、感情深厚，因此希望能以家人的身分，親自陪伴他走完人生最後一程。

林英浩於2009年以EP專輯《耳語》（귓속말）正式出道，並以Y Story（Y-story）之名持續推出《前往你的旅行》、《熱帶夜》、《遲來的返鄉》、《相信愛情》、《春天的氣息》、《細花海邊》等作品，長年耕耘音樂創作。此外，他近年也定居濟州，投入攝影與影像創作工作，持續以不同形式記錄生活與藝術。

林英浩離世消息曝光後，大批歌迷湧入社群留言悼念，「願您安息」、「希望在另一個世界不再痛苦」、「請一路好走，也希望女友能堅強度過這段時間」等留言不斷，為這位一路默默創作的音樂人送上最後祝福。

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