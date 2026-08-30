游嘉欣曬化妝過程撇清五官進化疑雲　網民轟愈描愈黑：點解唔肯認

現年26歲的無綫（TVB）小花游嘉欣（游游），憑藉甜美外貌與親和力深得觀眾喜愛，鄰家女孩形象深入民心。然而近年她五官愈見精緻立體，頻頻被網網民質疑顏值進化背後涉及後天加工，更列出多項疑似整形疑點，包括削腮骨、隆鼻甩走「豬膽鼻」及打瘦面針等。



TVB小花游嘉欣。（IG@kayan_yau）

中學時期照片。（IG@kayan_yau）

親自拍片示範修容平反

為打破整容傳聞，游嘉欣近日在社交媒體上載名為「超立體修容，輪廓是最重要的一部分」的教學影片，企圖以神級化妝技巧為自己平反！片中游嘉欣大方分享日常化妝步驟，在鼻樑、眉骨、顴骨及唇部位置畫上陰影與高光，打造立體輪廓。她信心十足向鏡頭展示妝前妝後對比，力證五官變化全因化妝神奇功效，絕無後天人工加工。

親自拍片示範修容。（IG@kayan_yau）

效果展示。（IG@kayan_yau）

網民圍插愈描愈黑

不過，游嘉欣的自證影片似乎未能令網民收貨，反令爭議愈燒愈烈。大批網民湧入留言質疑：「盲嘅都知佢整咗，仲狂Post化妝片」、「明明之前塌鼻冇鼻樑，而家個鼻樑直到成把間尺咁！」更有人直指她越描越黑：「其實整有咩問題點解唔肯認，認完分分鐘有醫美廣告。」

網民質疑其顏值進化背後涉及後天加工。（網上照片）

自證零整容。（IG@kayan_yau）

面對排山倒海的質疑，游嘉欣早前回應時展現超高EQ，坦然表示拍片不是為了澄清，而是鼓勵大家可以改變。她更笑言大家讚她是整容級美貌，即是讚她非常漂亮，並強調顏值升級的最大關鍵是運動去水腫及減走Baby fat！

游嘉欣高EQ回應整容傳聞。（IG@kayan_yau）