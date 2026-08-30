古天樂澳門騷與宣萱合唱耳機故障　霸氣護花：停音樂，由頭唱過！

古天樂昨晚（29日）登陸澳門威尼斯人舉行《LOUIS KOO MY FIRST SHOW》演唱會，吸引大批粉絲朝聖。不過演出期間就發生了一段突發小插曲，古天樂霸氣的臨場應對不僅迅速化解尷尬，更獲大批網民狂讚。



古天樂澳門騷。（資料圖片）

古天樂澳門開騷偕宣萱合唱。（Threads影片截圖）

邀宣萱合唱遇故障 古天樂急停音樂

昨晚古天樂邀請了經典「螢幕情侶」宣萱擔任嘉賓，兩人本準備深情合唱《無時空之戀》，怎料音樂響起後宣萱的耳機出現問題。面對突發狀況，古天樂未有盲目勉強繼續，反而第一時間舉手叫停，並霸氣向工作人員說：「停音樂 唔緊要 由頭唱過」。隨後他更耐心示意工作人員為宣萱重新整理設備，期間古天樂全程守候在旁，並主動開口向觀眾幽默打趣，配合現場氣氛聊天解悶，完全沒讓台上有絲毫冷場。

宣萱耳機出現問題。（Threads影片截圖）

古天樂緊急叫停。（Threads影片截圖）

檢查設備。（Threads影片截圖）

主動開口向觀眾幽默打趣。（Threads影片截圖）

網民激讚處理手法：好man好型

這段「救場」影片曝光後，網民紛紛被古天樂的風範迷倒。不少網民留言大讚：「第一時間叫 『 停音樂 唔緊要 由頭唱過 』好有型」，亦有人激動表示：「叫停音樂嗰下man到啊！」。更有粉絲大讚他極度顧及拍檔感受：「我覺得古天樂好man，有問題會叫停首歌 唔會夾硬去唱，唔會迫人出醜」。古天樂這次化解危機的真性情反應，絕對贏盡全場掌聲。