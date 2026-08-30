前無線小生林至昭曬爆肌泳褲照重要部位現形　引蔡一傑留言爆熱議

撰文：河伯
出版：更新：

前無綫（TVB）藝員林至昭（前名林子超）自去年宣布離巢後，積極轉型網紅及網上節目主持。回復自由身的他徹底拋開偶像包袱，更不時在社交媒體大方派發爆肌福利！近日他與男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）的未婚妻Alina（李炘頤）結伴出遊，連日分享度假打卡靚相，其中一張貼身泳褲照更即時爆紅，連前輩蔡一傑都忍不住留言幽默開玩笑！

二人結伴出遊。（IG@andylin2201）
不時在社交媒體大方派發爆肌福利。（IG@andylin2201）

貼身泳褲擘腿坐姿成焦點

相中所見，林至昭身穿緊身泳褲，在沙灘上以大動作擘腿而坐，自信心爆棚，更寫道：「13°44'N, 100°30'E. is where I belong.」照片一出隨即吸引無數眼球，連蔡一傑都被吸引過來，親自搞笑留言幽默打趣：「你抹到個髀咁大嚟坐做乜嘢呢！」林至昭亦隨即回覆：「傑哥我應該係太熱啦」兩位男神這番幽默有趣的搞笑互動，即時引來大批網網民圍觀爆笑！

貼身泳褲擘腿坐姿成焦點。（IG@andylin2201）
與蔡一傑互動引爆笑。（IG截圖）

克服心漏病開胸手術逆襲人生

林至昭患有先天性心漏病，中小學時期都未能參與體育課，直至14歲接觸舞蹈人生才迎來轉機。19歲時他更接受過開胸手術治療，中五畢業後先後入讀演藝學院現代舞課程，並遠赴新加坡進修舞台音樂劇。回港後他透過選拔賽入行，2017年獲監製梅小青賞識，在《宮心計2深宮計》飾演大反派「陳茗風」嶄露頭角，其後在《全城一叮》以震撼的「變裝皇后」造型登場，憑頂級舞技一夜爆紅！

《全城一叮》變裝皇后一夜爆紅。（IG@andylin2201)
在《宮心計2深宮計》飾演大反派「陳茗風」嶄露頭角。（《宮心計2—深宮計》截圖）

離巢自立門戶買六百萬豪宅

成名前林至昭曾歷盡經濟困境，銀行戶口一度只剩三位數，要靠向媽媽借錢度日。不過他憑堅毅意志扭轉命運，數年前合資40萬元開辦健身藝術學校做老闆，2023年更成功斥資 600萬元購入港島東兩房單位上車做業主。如今離開TVB後轉戰網絡平台，事業穩步上揚，繼續以最真實一面示人，獲不少網網民大讚極具正能量！

離巢自立門戶買六百萬豪宅。（影片截圖）
林至昭介紹豪宅裡面的雜物櫃。（影片截圖）
莊思敏母親設靈佈置華麗莊嚴　發文感激養育之恩承諾照顧弟妹梅艷芳媽媽覃美金今早入院不治逝世　梅姐死後特設信託照顧古天樂澳門騷與宣萱合唱耳機故障　霸氣護花：停音樂，由頭唱過！中聲4｜車婉婉賽前有預感多甩漏　《三代同糖》棄AI︰重拍好多場
林子超
蔡一傑
香港藝人動向