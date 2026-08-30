前無線小生林至昭曬爆肌泳褲照重要部位現形　引蔡一傑留言爆熱議

前無綫（TVB）藝員林至昭（前名林子超）自去年宣布離巢後，積極轉型網紅及網上節目主持。回復自由身的他徹底拋開偶像包袱，更不時在社交媒體大方派發爆肌福利！近日他與男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）的未婚妻Alina（李炘頤）結伴出遊，連日分享度假打卡靚相，其中一張貼身泳褲照更即時爆紅，連前輩蔡一傑都忍不住留言幽默開玩笑！

二人結伴出遊。（IG@andylin2201）

不時在社交媒體大方派發爆肌福利。（IG@andylin2201）

貼身泳褲擘腿坐姿成焦點

相中所見，林至昭身穿緊身泳褲，在沙灘上以大動作擘腿而坐，自信心爆棚，更寫道：「13°44'N, 100°30'E. is where I belong.」照片一出隨即吸引無數眼球，連蔡一傑都被吸引過來，親自搞笑留言幽默打趣：「你抹到個髀咁大嚟坐做乜嘢呢！」林至昭亦隨即回覆：「傑哥我應該係太熱啦」兩位男神這番幽默有趣的搞笑互動，即時引來大批網網民圍觀爆笑！

貼身泳褲擘腿坐姿成焦點。（IG@andylin2201）

與蔡一傑互動引爆笑。（IG截圖）

克服心漏病開胸手術逆襲人生

林至昭患有先天性心漏病，中小學時期都未能參與體育課，直至14歲接觸舞蹈人生才迎來轉機。19歲時他更接受過開胸手術治療，中五畢業後先後入讀演藝學院現代舞課程，並遠赴新加坡進修舞台音樂劇。回港後他透過選拔賽入行，2017年獲監製梅小青賞識，在《宮心計2深宮計》飾演大反派「陳茗風」嶄露頭角，其後在《全城一叮》以震撼的「變裝皇后」造型登場，憑頂級舞技一夜爆紅！

《全城一叮》變裝皇后一夜爆紅。（IG@andylin2201)

在《宮心計2深宮計》飾演大反派「陳茗風」嶄露頭角。（《宮心計2—深宮計》截圖）

離巢自立門戶買六百萬豪宅

成名前林至昭曾歷盡經濟困境，銀行戶口一度只剩三位數，要靠向媽媽借錢度日。不過他憑堅毅意志扭轉命運，數年前合資40萬元開辦健身藝術學校做老闆，2023年更成功斥資 600萬元購入港島東兩房單位上車做業主。如今離開TVB後轉戰網絡平台，事業穩步上揚，繼續以最真實一面示人，獲不少網網民大讚極具正能量！

離巢自立門戶買六百萬豪宅。（影片截圖）