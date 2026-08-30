謝霆鋒喪父後首個生日重拾笑容　謝婷婷曬兩舅甥溫馨互動片送祝福

「四哥」謝賢上月（7月16日）因肺炎安詳離世，享壽89歲，一對子女返港奔喪後，謝霆鋒便飛返內地繼續演唱會演出。昨日（29日）是謝霆鋒46歲生日，胞妹謝婷婷在社交媒體分享一段溫馨影片，見到謝霆鋒與1歲大的外甥仔Brooklyn Milne互動耍樂，場面有愛，滿室歡聲笑語，霆鋒亦難得露出久違的燦爛笑容，可見他已逐漸走出喪父的陰霾。



「四哥」謝賢上月（7月16日）因肺炎安詳離世，享壽89歲。（網上照片）

謝霆鋒飛返內地繼續演唱會演出。（IG@chefnicookies）

謝婷婷曬甥舅互動

謝婷婷與謝霆鋒向來感情深厚，為慶祝哥哥生日，她昨晚在IG限時動態發布一段影片，只見已榮升舅父的謝霆鋒面對外甥仔Brooklyn時「父愛爆發」，一臉寵溺抱住外甥逗樂，兩舅甥互動親暱，畫面溫馨融洽。謝婷婷更在短片中簡單寫上：「Happy Birthday.哥」，簡短幾字盡顯深厚兄妹情。自喪父以來，謝霆鋒全情投入演唱會極速復工，不少歌迷一直十分擔心其心理狀況，如今見到他與外甥仔玩得不亦樂乎，大家終於鬆一口氣，相信他已一步步走出傷痛。

謝婷婷與謝霆鋒向來感情深厚。（網上照片）

謝婷婷曬甥舅互動。（IG@jennifertsetingting）

王菲低調撐大女竇靖童音樂節

另一邊廂，謝霆鋒的天后女友王菲作風一向低調，在謝霆鋒生日當天未有公開放閃，反而攜同20歲細女李嫣現身秦皇島阿那亞黃金海岸，力撐大女竇靖童在《阿那亞·蝦米音樂節》上的重磅演出。有網民拍到王菲全程投入睇騷，期間更被女兒震撼歌聲打動至眼眶濕潤落淚，李嫣則舉起手機記錄家姐風采，一家人溫馨滿溢！

王菲在謝霆鋒生日當天未有公開放閃。（微博圖片）