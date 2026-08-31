你好，打劫｜陳湛文自爆武當山學藝曬腿功　李芯駖狂轉28圈超驚人

由劉德華擔任出品人、魯文𠎀執導，麥沛東、李芯駖@COLLAR、巢嘉倫（阿巢）、何啟華（DEE）、陳湛文（Peter）、 王俊傑（Romeo）等主演的《你好，打劫！Return》20場演出，自21號公演至今完成了一半，過去十場，連場爆滿！連日來吸引了不少圈中友好捧場，當中包括影帝謝君豪、導演邱禮濤、陳茂賢、羅耀輝以及肥仔@ERROR、MIRROR(Lokman、Anson Kong、Alton、Frankie）、GAO@COLLAR、譚玉瑛、肥腸、蘇嘉樂、林千渟、鄧小巧等。

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好入戲。（公關提供）

陳湛文踢腿功架震憾全場

舞台劇除了鬥演技外，體能與肢體語言同樣重要，繼早前的麥東「消費論」掀起熱話後，今次新加入代替魯文傑飾演銀行經理的陳湛文，在劇中表現出色；尤其展現驚人踢腿功架，讓觀眾大開眼界。

陳湛文踢腿功架震憾全場。（公關提供）

個個都好有戲。（公關提供）

自揭十八九歲因體質弱開始學太極

談到令人驚艷的身手，原來陳湛文深藏不露。他透露自己早在十八、九歲的成長階段便接觸武術：「當時因為自幼體質較弱，得知太極是一種養生的運動，便決定開始練習。不過，課程要求必須先掌握傳統武術作為基礎，因此包含了踢腿等各種基本功訓練。這次在台上剛好配合到劇情氣氛，給大家露了兩手！」

由劉德華擔任出品人、魯文𠎀執導，麥沛東、李芯駖@COLLAR、巢嘉倫（阿巢）、何啟華（DEE）、陳湛文（Peter）、 王俊傑（Romeo）等主演的舞台劇《你好，打劫！Return》（公關提供）

公開秘赴武當山受訓一個月

除了踢腿功架之外，陳湛文在進入演藝學院後，他更進一步鑽研空翻技巧。最令人驚喜的是，當被問及是否曾前往武當山學藝時，陳湛文大感意外：「沒想到您竟然知情！這段經歷確實存在。當時因身體狀況欠佳，加上正值電影《臥虎藏龍》熱播，片中的武當劍法令我深感震撼。機緣巧合下，我得以前往武當山參加為期一個月的夏令營實習。」他憶述當地的訓練相當嚴苛，清晨五點便需起床爬山，起初完全跟不上節奏，經過不斷調整才逐漸適應。他笑言：「我從未在任何媒體上透露過這段往事，這是第一次公開分享！」訪談最後，他更搞笑向各界自薦：「若有動作戲方面的合作需求，歡迎隨時聯絡我！」

公開秘赴武當山受訓一個月。（公關提供）

李芯駖台上360度自轉成熱話

至於兩度參演 《你好，打刧！》演出的芯駖，其台上多個360度自轉的演出繼續成為熱話，以跳舞出身對肢體要求極高的她，分享了她每次出台前的獨門準備。她表示每場演出前一定會進行「接地」（grounding）動作，包括調整呼吸、喚醒內在狀態及檢查身體對齊（alignment），亦會郁動脊骨「spine」的熱身動作，全體人員也會充分舒展肌肉與脊椎。

每場演出前一定會進行「接地」（grounding）動作。（公關提供）

舞台狂轉28圈超驚人

談到劇中令人拍案叫絕的旋轉場面，芯駖笑言沒有親自計算圈數，反而是由粉絲代勞數出大約二十七至二十八圈：「這次圈數比上一次多，可能是因為音樂節奏較快，尤其後半段旋律澎湃，令我情不自禁地跟隨節奏持續旋轉。我希望有一天能像溜冰選手般流暢地旋轉，甚至如同直升機或竹蜻蜓一般騰空飛起。」

芯駖舞台連續狂轉28圈超驚人。（公關提供）

暗黑後台全憑一點微光「盲走」

不過，這場戲對她而言極具挑戰性。她直言旋轉結束後需立即起身並行走離開舞台，由於剛完成高速旋轉及舞台一片昏暗，必須依靠遠處一個微弱的光點在後台暗黑盲走，過程絕對是對平衡力與意志力的極大考驗。

暗黑後台全憑一點微光「盲走」。（公關提供）