Ryan一晚攬三女　網民嘲「gay蜜」形象破滅　王菲出手解圍片瘋傳

樂壇天后王菲（Faye Wong）相識逾15年的攝影師兼閨密Ryan（瑞恩），8月30日於河北「阿那亞蝦米音樂節」陷入性騷擾風波。Ryan被指在一晚內連環對女歌手陳粒、歐陽娜娜（Nana）及演員宋妍霏（Cecilia Boey）等，做出貼身觸碰與摟抱行為，相關片段於網絡瘋傳後引爆公眾怒火。



儘管Ryan事後發文致歉，陳粒亦表示接受道歉，但報稱有同性伴侶的Ryan，其過往建立的「Gay蜜」形象已徹底崩壞，網民紛紛質疑其行為缺乏分寸。另外，網傳畫面顯示，王菲曾在宋妍霏遭受肢體接觸時一度伸手將宋妍霏拉開解圍，惟未獲當事人證實。



內地知名唱作歌手陳粒於8月30日參加阿那亞蝦米音樂節期間，在台下遭醉酒男子Ryan非禮。（微博@熊小意）

肢體越界事件發生後，網民發現對陳粒有肢體越界的男子為樂壇天后王菲相識逾15年的男閨密兼御用攝影師Ryan（瑞恩）。（網上圖片）

一晚連環貼身觸碰三女 現場片段曝光

現場網民曝光的影片顯示，Ryan對內地獨立歌手陳粒攬腰、摟抱，更疑似觸碰到其敏感部位，陳粒當場推開並豎中指反抗。隨着更多現場其他片段曝光，大家發現Ryan當晚接連越界。他曾主動靠近歐陽娜娜並試圖摟抱，歐陽娜娜在坐下後疑似伸手將他推開，表現抗拒；另外，他亦被拍到在VIP區貼身半抱演員宋妍霏，對方同樣不悅閃躲。

8月30日宋妍霏也參加了河北「阿那亞蝦米音樂節」，疑似同樣受到Ryan的不當觸摸。（宋妍霏微博圖片）

當晚陳粒、王菲與Ryan一同參加阿那亞蝦米音樂節。圖上長髮女子為宋妍霏，藍色衣服男子為Ryan，最右邊戴墨鏡的女子為王菲。（網上影片截圖）

Ryan疑似騷擾完宋妍霏後，轉向陳粒摟抱及貼身接觸，期間疑觸碰到敏感部位，陳粒當場將Ryan推開、雙手護胸並豎中指反抗。（網上影片截圖）

「男閨密」形象疑似崩壞 網民洗版狂轟

Ryan素有王菲「男閨密」之稱，事件引發網民紛紛留言質疑，「你們真的還相信gay蜜嗎？」、「假借gay蜜之名行騷擾之實，太噁心」、「一次是醉酒，三次就是習慣性伸鹹豬手」、「身邊女性朋友遇到這種『gay蜜』真的是要提防」。亦有網民直言：「借酒行兇最不負責任，再熟都要懂分寸！」

一次是醉酒，三次就是習慣性伸鹹豬手 網民留言

Ryan素來有王菲「男閨密」之稱，事件發生後引爆社交平台，網民紛紛洗版留言「你們真的還相信gay蜜嗎？」。（Ryan小紅書圖片）

Ryan發文向陳粒道歉：再熟也不能越界

事後Ryan發文向陳粒道歉，承認「喝多了確實失態」、「再熟也不能越界」；陳粒回應指雙方是多年朋友，冀事件落幕；宋妍霏與歐陽娜娜則暫未公開回應。

音樂節當晚Ryan曾主動靠近歐陽娜娜並試圖摟抱，歐陽娜娜在坐下後疑似伸手將他推開。（網上影片截圖）