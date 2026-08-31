梅媽離世︱梅啟明爆母死因有可疑　遭原配Joey控重婚怒轟：係老屈

梅艷芳母親「梅媽」覃美金昨日（30日）離世，享年102歲。據指梅媽進食期間突然暈倒，傭人報警送院，惜最後返魂乏術。梅媽長子梅啟明今日（31日）再接受傳媒電話訪問，表明會為母親風光大葬，惟梅媽生前好友潘小文透露，梅媽早已立遺囑安排身後事，更指明由孫兒處理，直指梅啟明「係冇資格亦都冇身份」辦理，令喪事主導權陷入羅生門。

梅啟明被指冇資格搞後事。(鄧穎琪 攝）

梅啟明質疑母死因非自然

對於潘小文的說法，梅啟明接受電話訪問時即場駁火：「潘小文係咩人？係咩朋友，依家最緊要係幫阿媽辦理身後事。」被問到侄仔有否出手阻止時，他更激動回應：「邊個會阻我，邊個夠膽阻我，依家唔係爭嘅問題，同埋進入咗法律程序，我懷疑阿媽唔係死於自然。」他聲稱有好多懷疑，但現階段不便透露。

梅啟明質疑母死因非自然。(鄧穎琪 攝）

態度強硬怒轟老屈

與此同時，梅啟明的馬來西亞籍太太Joey近日亦越洋大控訴，指他涉嫌重婚並已在港馬兩地報案。被問及此事時，梅啟明語氣極度強硬，反擊：「拉咪拉我囉，都冇咁嘅事。」至於被指曾以二奶結婚為名呃走梅媽幾十萬，以及長期索錢活生生激死梅媽，他亦即時怒轟：「廢話，真係老屈」拒絕承認指控。

事實上，梅媽與梅啟明早在2022年刊登聲明脫離母子關係，梅媽更痛斥他「財迷心竅」，自此至死不相往來。如今梅媽百歲人生謝幕，身後事主導權爭議卻愈演愈烈，這段糾纏半生的家產與母子恩怨，恐怕難以平靜落幕。