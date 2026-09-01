梅艷芳媽媽離世︱梅姐曾談原生家庭：冇得怨　張國榮一句話極心酸

已故樂壇天后梅艷芳（梅姐）的母親覃美金（梅媽）於8月30日傳出離世消息。長子梅啟明隨即高調宣稱欲為母親舉辦風光大葬，引來廣大網民質疑其企圖藉喪事再度申請動用梅姐的遺產信託基金，讓多年來的家族法律訴訟議題再度掀起熱議。在此敏感時刻，有歌迷於Threads上載梅艷芳生前談及原生家庭的訪談片段，揭示其豁達的人生觀，吸引大批網民關注。



梅艷芳媽媽覃美金於8月30日離世。（資料圖片）

有梅姐歌迷在社媒分享一段梅艷芳生前剖白原生家庭的訪問片段。（threads）

體諒母親獨力撫養四子

在該段節目影片中，主持人鄭裕玲詢問梅艷芳，會否因為自小要出入歌廳賣唱、被剝削童年歲月而對母親有所怨恨。當時年僅約30歲的梅姐表現得非常成熟懂事，她坦然回應指「其實冇得怨」，認為每個人的命運早已注定，自己絕不會羨慕那些含着金鎖匙出生的人，更不會因而怪責母親：「如果我怨我媽媽……係一件唔公平嘅嘢，因為唔係佢想㗎嘛。要怨就怨天啦，點解派咗你落嚟，冇辦法㗎！」。

鄭裕玲問梅艷芳有否有怨恨過母親。（影片截圖）

梅艷芳體諒母親獨力撫養四子，坦言這些都是「冇得怨㗎！」（影片截圖）

梅姐深切體諒梅媽在丈夫過身後，要獨力撫養四個子女長大的艱辛，直言過程「其實係幾辛苦嘅一樣嘢。」對於小小年紀便要輟學賣藝，性格樂觀的她更坦言當時完全不覺得辛苦，反倒覺得「鍾意去玩，拋頭露面，我又覺得幾好玩」，顯露出超乎常人的堅強。

梅姐認為若將怨氣發洩在母親身上極不公平。（影片截圖）

梅姐表示要怨就只能怨天意安排。（影片截圖）

哥哥盼梅家能體會苦心

此外，影片亦收錄了梅姐談及自身性格的片段，她承認自己雖然非常掛念及關心家人，但私底下卻是一個不懂得主動表達情感的人，極少會打電話或聯絡家人：「（我）好少會打個電話，甚至乎好少會主動去聯絡。」片中隨後播放摯友張國榮的訪問，哥哥當時直言：「阿梅係錫屋企人到，我希望佢屋企人知囉……」短短十數個字，足見哥哥早已一眼看穿梅姐對家庭無私付出的愛，同時亦心痛這份深情未必能獲得家人的理解與體諒。

梅姐承認自己雖然非常掛念及關心家人，但極少會打電話或聯絡家人。（影片截圖）

哥哥張國榮一句話道出梅姐對家庭無私付出的愛。（影片截圖）

哥哥張國榮心痛梅姐未能獲得家人的理解與體諒。（影片截圖）

不少網民觀看影片後紛紛感嘆「哥哥最了解梅姐」、「哥哥一語道破真相」，心痛梅姐一生對家庭盡心盡力，更有人感性留言：「梅姐一生盡孝，塵世所有恩、所有債，都還清了，今世冇拖冇欠。」

網民表示哥哥張國榮最懂梅姐一語道破。（threads）